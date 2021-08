La comédienne Kathy Griffin révèle être atteinte d'un cancer du poumon

L’humoriste Kathy Griffin a révélé lundi être atteinte d'un cancer à son poumon gauche. L’Américaine a expliqué que son état nécessitait une ablation partielle de l’organe et précisé que son pronostic vital n’était pas engagé.

« Je vais subir une opération pour me retirer la moitié de mon poumon gauche. Oui, j'ai un cancer du poumon alors que je n'ai jamais fumé! », a dévoilé l'actrice sur son compte Twitter.

« Les médecins sont très optimistes étant donné que (le cancer) est en stade 1 et circonscrit à mon poumon gauche », a ajouté l'humoriste de 60 ans. « Heureusement je ne devrai pas subir de chimio ni de radiothérapie après cela et je devrais récupérer des fonctions respiratoires normales. Je devrais être debout et pouvoir courir dans un mois ou moins ».

Lauréate de deux Emmy Awards, l’actrice du film Disjoncté avait créé le polémique en 2017, après avoir posté sur les réseaux sociaux des images d'elle brandissant une tête décapitée et sanguinolente ressemblant au président américain Donald Trump. Un post qui lui avait fait perdre son contrat avec CNN, où elle co-présentait depuis dix ans la soirée du Réveillon, et lui avait valu des menaces de mort.