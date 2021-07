JO de Tokyo : moqué pour avoir heurté le mur, Ndoye-Brouard révèle sa maladie des yeux

Yohann Ndoye-Brouard, éliminé du 100m dos aux JO de Tokyo mercredi, a été moqué pour avoir heurté le mur lors d’un virage en début de semaine. Le nageur français a expliqué être atteint d’une déformation de la cornée.

Une nouvelle fois, les réseaux sociaux ont parlé sans savoir. Le Tricolore, qui a donc été éliminé en demi-finale, a été pris dans un tsunami de moqueries après avoir heurté le mur pendant une course en début de semaine. Même si cela ne l’a pas démobilisé et empêché de s’aligner mercredi sur le 200m dos, le natif de Chambéry (20 ans) a tout de même été touché.

«Ça a été deux-trois jours un peu compliqués, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires assez méchants sur mon virage, a expliqué Yohann Ndoye-Brouard. Je ne l'avais pas expliqué quand j'étais venu à l'interview mais j'ai été ébloui par les spots parce que j'ai un petit problème aux yeux, on l'a vu depuis un an. J'ai une déformation de la cornée. [...] Ce n'est pas la première fois que je suis ébloui comme ça. La dernière fois, à Budapest (lors des Championnats d'Europe), j'a déjà touché avec la tête.»

"J'ai été ébloui par les spots (...) j'ai une déformation de la cornée" Après avoir heurté le mur durant la 1/2 finale du 100m dos, Yohann Ndoye-Brouard a été victime de moqueries sur les réseaux sociaux. Il a tenu à s'expliquer. pic.twitter.com/fue2dxNB74 — France tv sport (@francetvsport) July 28, 2021

Le nageur a indiqué qu’il allait subir une opération. «Je vais soigner ça, je vais me faire opérer sans doute en septembre, au laser, pour régler tout ça et ça devrait aller mieux, a-t-il indiqué. Je ne voulais pas trouver d'excuse parce que je n'ai juste pas été bon. C'est pas de ma faute mais je n'ai pas voulu me trouver d'excuse sur le moment.»