La Casa de Papel : pourquoi la série n’aura pas de saison 6

La première partie de la saison 5 de La Casa de Papel sera à découvrir à partir du 3 septembre sur Netflix, et la deuxième dès le 3 décembre. Mettant un point final à une des séries les plus marquantes de ces dernières années.

L’arrêt de La Casa de Papel à l’issue de la saison 5 a été annoncé le 31 juillet 2020, dès le début du tournage. Interrogé par le site de Télé Loisirs, le créateur de la série Alex Pina et le réalisateur Jesus Colmenar se sont expliqués sur leur volonté d’y mettre un terme malgré son immense succès.

«Eh bien, nous avons tourné plus de 2.000 minutes de fiction autour de deux braquages. Je pense que nous avons épuisé les intrigues émotionnelles de certains des personnages. Nous en avons déjà raconté beaucoup et c'est un bon moment pour arrêter. C'est une saison en point d'orgue et ne vaut-il pas toujours mieux partir trop tôt que trop tard ?», a précisé Alex Pina.

Une opinion partagée par Jesus Colmenar, qui préfère voir La Casa de Papel réussir sa sortie plutôt que de la voir traîner en longueur comme d’autres séries avant elle. «Nous avons de nombreux exemples de séries internationales qui n'ont pas su s'arrêter à temps. Et je pense que la meilleure chose à faire quand une série est à son pic d'audience et de succès, comme le dit Alex, est de baisser le rideau de manière spectaculaire sur une saison qui va être très particulière. Elle est très différente de toutes les saisons précédentes et nous avons mis tous nos œufs dans le même panier pour partir en beauté», ajoute-t-il.

Des spin-off en préparation ?

Tout n’est peut-être pas terminé toutefois. Si La Casa de Papel tire sa révérence, son univers, et surtout ses personnages, pourraient revenir sur le devant de la scène à travers des spin-off, des séries qui pourraient permettre de donner une seconde vie à certains héros. «Chaque personnage pourrait avoir son spin-off, car ce qui est formidable dans La Casa de Papel, c'est qu'ils sont complexes et qu'ils ont du vécu. Mais il faudrait créer un nouvel univers. La réponse est donc oui, mais pas n'importe comment», précise Alex Pina.