Album «Donda» : Booba prend la défense de Chris Brown dans son clash avec Kanye West

Kanye West a enfin sorti son nouvel album Donda dimanche dernier, avec de nombreuses collaborations à la clé. Mais certains ont été frustrés de voir leur apparition tronquée, voire supprimée, à l'image de Chris Brown.

Ce dernier, qui devait avoir un couplet de son cru sur le morceau New Again, a eu la désagréable surprise de le voir coupé lorsque l'album a pu enfin être officiellement écouté, même si on peut toutefois l'entendre dans les choeurs. Une «censure» dont il n'était visiblement pas au courant, comme il l'a fait savoir à l'intéressé sans grande classe, avec un tweet rageur.

Chris Brown speaks pic.twitter.com/lYtGn9x0ei — Saycheese TV (@SaycheeseDGTL) August 29, 2021

L'ex de Kim Kardashian semble être coutumier du fait, puisque Chris Brown n'est pas le seul à avoir interpellé Kanye West. Soulja Boy, qui devait faire entendre sa voix sur le titre Remote Control, a vu lui aussi son refrain supprimé de la version officielle du morceau.

Booba ressort la polémique de Kanye sur l'esclavage

Plus surprenant - pas sûr en effet que Kanye West sache exactement de qui il s'agit - c'est le natif de Boulogne-Billancourt qui s'en est lui aussi pris à celui qui veut désormais se faire appeler Ye, en prenant la défense de Chris Brown.

Booba a ainsi repris les propos de Chris Brown, tout en y ajoutant dans sa story le bandeau «Slavery was a choice» [l'esclavage était un choix, Ndlr], et la mention «Impardonnable».

Il rappelait ainsi la polémique née en mai 2018, lorsque Kanye West avait livré des propos assez lunaires au média TMZ, expliquant par exemple qu'«on entend parler de l'esclavage qui a duré pendant 400 ans ! Ca ressemble à un choix selon moi.» Précisant ensuite, pour atténuer ses mots : « C'est comme si nous étions enfermés dans une prison mentale».

Des déclarations maladroites dont il est habitué, et qui n'ont visiblement toujours pas été digérées par Booba.