Vidéo : Cyril Hanouna découvre en direct sa statue de cire pour le musée Grévin

Deux Cyril Hanouna sur un plateau. L'animateur de TPMP, sur C8, faisait ce lundi 30 août sa rentrée. Un événement au cours duquel le joyeux drille a notamment découvert la statue de cire à son effigie, qui vient de faire son entrée au musée Grévin.

Si le grand public peut admirer ce Cyril plus vrai que nature au célèbre musée parisien depuis ce mardi, les téléspectateurs de Touche Pas à Mon Poste, eux, ont pu en avoir la primeur en exclusivité la veille.

Un honneur pour Cyril Hanouna, qui s'est montré très impressionné et touché par la forte ressemblance avec son double de cire.

Le résultat est, il est vrai, réussi. Il est le fruit d'un gros investissement qui a nécessité pas moins de six mois de travail, pour un coût total de 67.000 euros.

«Il y a juste la coiffure...»

«Ils sont très forts. Non, mais c'est un travail de fou. Il y a juste la coiffure...On est plus sur du Michel Drucker là», a déclaré l'animateur de TPMP avec son fameux humour.

Autour de lui, sa bande de chroniqueurs s'est, elle aussi, montrée fascinée par la statue de cire, chacun y allant de son commentaire. «Les yeux, c'est un truc de dingue», a notamment lancé Valérie Benaïm.

«C'est votre coupe de l'année dernière», a noté de son côté Kelly Vedovelli, remettant le sujet des cheveux de Baba sur la table. En effet, la nouvelle coupe de Cyril Hanouna, qui a opté pour un dégradé et des bouclettes, est bien différente de celle arborée par la statue.

A Véronique Berecz, responsable des relations extérieures du musée, le papa de Lino et Bianca (9 et 10 ans) a alors fait la proposition suivante : «Niveau coiffure, on va y être ? Si tu veux, je t'achètes un petit Babyliss».

De quoi provoquer l'hilarité du public, mais aussi celle d'Yves Delhommeau, directeur général du musée, et de Franck Appietto, président de la chaîne C8, présents eux aussi pour l'occasion.