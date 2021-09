Mars, en quête de vie : un documentaire fascinant sur une mission spatiale hors norme

Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Et si oui, qu’est-ce que cela implique pour l’Humanité ? C’est là tout l’enjeu de la mission Mars 2020, qui a envoyé le rover Perseverance sur la planète rouge en février dernier. Un récit fabuleux raconté dans le documentaire Mars, en quête de vie.

L’astromobile ultra-perfectionnée de la Nasa, Perseverance, a été lancée le 30 juillet 2020 par le Jet Propulsion Laboratory. Et après un voyage de près de 500 millions de kilomètres, l’engin a réussi à se poser dans le cratère rocheux Jezero avec succès.

Il est aujourd’hui à la recherche de trace de vie sur Mars grâce à un système de forage lui permettant de percer les roches martiennes à la recherche de fossiles de micro-organismes qui – en parallèle des découvertes de traces d’eau du rover Curiosity en 2012 – pourraient prouver l’existence d’une vie sur la planète dans le passé. Perseverance doit également mener une autre mission de la plus haute importance : tester une technologie conçue pour produire de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne. Ce qui pourrait permettre aux humains de respirer sur place lors d'éventuelles missions futures.

Une première historique

Pour mettre sur pied cette mission spatiale à nulle autre pareille, des milliers de scientifiques du monde entier ont dû relever d’immenses défis technologiques depuis son lancement au début des années 2010. Le robot est capable de mener ses propres analyses sur place, mais les échantillons ne seront rapportés sur Terre à l’aide de sondes spatiales qu’en 2031. Ce sera la première fois dans l’histoire que des fragments de Mars sont rapportés sur notre planète.

Le documentaire Mars, en quête de vie plonge dans les coulisses de la mission Mars 2020, et donne la parole aux ingénieurs qui ont participé à son élaboration et à sa réalisation. Un projet d’une ambition folle qui, comme le reste du monde, a été impacté par la crise sanitaire. Conception du rover, essais sur Terre, lancement et atterrissage sur la planète rouge, etc. les téléspectateurs découvrent un récit digne de la science-fiction. Mais qui est bel et bien réel.

A regarder sur arte.tv, du 18 septembre au 23 novembre 2021.



Et sur Arte, samedi 25 septembre 2021 à 22h25.