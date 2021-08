11-septembre : les 5 documentaires à ne pas manquer pour le 20e anniversaire

Le 11 septembre 2021 marque le 20e anniversaire des attentats sur le sol américain qui ont bouleversé le monde. Et mis en action une série d’évènements qui, deux décennies plus tard, soulève de nouvelles questions.

Les téléspectateurs auront le choix entre plusieurs documentaires à l’occasion de cette date anniversaire. À visionner dès aujourd’hui, ou quelques jours avant le 11 septembre. Une manière de se rappeler le choc immense que représente cet évènement, et l’impact colossal qu’il a eu sur la vie des personnes impliquées, directement ou indirectement, tout au long des vingt années qui ont suivies.

Au cœur des attentats

La série documentaire 11 septembre : un jour dans l’Histoire propose de revivre les événements de la journée, parfois minute par minute, à travers 6 épisodes d’une rare intensité. Les survivants et les membres des services de secours apportent un témoignage absolument glaçant de ce jour tragique.

Pas moins de 951 heures d’images d’archives ont été visionnées afin de réaliser cette série documentaire. Pendant trois ans, 54 personnes ont été interviewées pour un total de 235 heures d’entretien, permettant de retracer la chronologie complète des attentats du 11 septembre 2001.

La bande-annonce est visible sur le site de National Geographic. Et voici un extrait mis en ligne par la chaîne accessible via myCANAL et/ou Disney+.

11 septembre : un jour dans l’Histoire – dès le 2 septembre sur National Geographic

La vie avec les Talibans

En raison de l’actualité en Afghanistan, Canal+ a décidé d’avancer la diffusion de son documentaire évènement Kaboul, au cœur des talibans au 25 août. Produit par Tony Comiti et réalisé par Régis Le Sommier, Véronique De Viguerie et Paul Comiti, ce film permet de suivre l’offensive des Talibans au moment où ils s’apprêtaient à reprendre le contrôle du pays après le départ de l’armée américaine. Et la manière dont ils entendent imposer leurs lois à la population.

«Nous avons eu accès aux villes et aux villages qu'ils administrent. Ils nous ont montré leur hôpital où les hommes et les femmes sont désormais soignés séparément. Nous avons dormi chez leurs combattants, partagé les repas avec leurs commandants qui nous disaient déjà combien il leur serait facile de faire tomber Kaboul. (…) Ils nous ont même autorisé à filmer un tribunal de la charia où le juge administrait la justice divine, avec à ses côtés un bourreau masqué, prêt à exécuter les peines», précise Canal+ dans un communiqué.

«Ce que nous avons vu, c'est le prélude de cet ordre qu'ils entendent imposer à tout l'Afghanistan. Les talibans vont désormais régenter toute la vie des Afghans. Ils nous ont montré comment ils entendaient le faire», peut-on lire également.

Quelques semaines avant que Kaboul ne tombe entre les mains des talibans, les derniers journalistes à avoir pu les rencontrer livrent un témoignage exclusif.





KABOUL, AU COEUR DES TALIBANS, un documentaire exceptionnel à voir mercredi 25 août pic.twitter.com/fhtQy12i6E — CANAL+ (@canalplus) August 21, 2021

Kaboul, au cœur des talibans – déjà disponible sur myCANAL

Parole d’enfants

Le jour des attentats, le président américain de l’époque, George W. Bush se trouve dans une école d’un quartier défavorisé de Sarasota en Floride. Alors que les enfants d’une classe de CE1 lui font la lecture, il est informé des attaques sur le World Trade Center. «Le président a relevé la tête, il avait l’air complètement perdu», témoigne un des écoliers présent ce jour-là.

Le documentaire La classe du 11-Septembre propose de donner la parole à une dizaines d’élèves qui se trouvaient en présence de George W. Bush en ce jour fatidique. Âgés d’une vingtaine d’années aujourd’hui, ils racontent leur parcours depuis cet évènement, avec leurs désillusions, et leurs espoirs. Et permet de voir l’impact des attentats à travers le regard de la génération la plus jeune à l’avoir vécu.

La classe du 11 septembre, 20 ans après – le 7 septembre sur Arte

L’avant et l’après

Déclinée en 5 épisodes, la série documentaire Turning point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme retrace la chronologie globale des évènements avant, pendant, et après les attentats. De l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979, au retour des Talibans dans Kaboul vingt ans plus tard, en passant par l’attaque du World Trade Center, le réalisateur Brian Knappenberger montre comment cette date tragique a marqué un tournant dans l’histoire du monde, et tente de mettre en perspective le profond changement de société que cela a provoqué aux États-Unis, et dans leur rapport avec les autres nations.

Turning point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme – le 1er septembre sur Netflix

Le combattant oublié

Deux jours avant les attentats du 11 septembre, le commandant de la résistance afghane, Ahmad Chah Massoud, également surnommé «le lion du Panjshir», est assassiné par deux membres d’Al-Quaïda s’étant fait passer pour des journalistes. Le commanditaire n’est autre qu’Oussama Ben Laden. C’est le même commandant Massoud qui, des mois auparavant, avait une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme à propos de la progression des Talibans auprès de la communauté internationale à laquelle il demandait de l’aide. Ni l’Europe, ni les États-Unis ne l’écouteront.

Le documentaire 11 septembre, l’avertissement du commandant Massoud, signé par Nicolas Jallot, revient sur le combat mené par Massoud, et propose d’analyser les raisons pour lesquelles il n’a jamais reçu le soutien de l’Occident, alors qu’il se battait pour libérer son pays face aux terroristes. Avec les témoignages d’agents secrets, d’anciens ministres et ambassadeurs français, d’un ministre taliban, mais aussi des amis, du frère et du fils de Massoud.

11 septembre, l’avertissement du commandant Massoud – le 6 septembre sur France 3