Nadia : la réfugiée afghane devenue star du football

La force de vivre. Le documentaire NADIA raconte l’histoire de Nadia Nadim, une femme afghane contrainte de quitter son pays avec sa mère et ses quatre sœurs quand elle n’était qu’une enfant. Avant de devenir une star du football féminin, et une future chirurgienne.

La réalisatrice Anissa Bonnefont (Wonderboy) a suivi Nadia Vadim pendant plus d’un an, de 2020 à juin 2021 – soit quelques semaines avant que les talibans ne reprennent le contrôle de Kaboul – en France, où elle évoluait au sein du club féminin du Paris Saint-Germain. Et au Danemark, auprès de sa famille.

La joueuse de 33 ans se livre sur son enfance en Afghanistan, marquée par la chute du gouvernement et la prise du pouvoir par le régime taliban. Et surtout la mort de son père, général de l’armée afghane qui sera assassiné. C’est à ce moment-là que sa mère décide d’organiser leur départ du pays avec ses cinq enfants. Un périple long et dangereux jusqu’en Europe où elles espèrent rejoindre l’Angleterre. Mais terminent leur course au Danemark, un pays où elle va développer sa passion pour le football, et entamer une carrière professionnelle où elle enchaînera les performances.

Dans NADIA, Nadia Vadim, qui fait également des études de médecine pour devenir chirurgienne, poursuit un autre rêve. Celui de repartir en Afghanistan sur les traces de son père. Autour d’elle, on tente de l’en dissuader en raison du danger que représente ce voyage qui pourrait lui coûter la vie.

Un documentaire d’une force étonnante, sur cette femme portée par une détermination hors du commun, et qui fait preuve d’une bienveillance et d’une générosité qui impose le respect. À découvrir le 6 octobre à 21h sur Canal+, et à la demande sur myCANAL.