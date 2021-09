Fugueuse : une série choc sur la prostitution d’une adolescente

Adaptée d‘une série québécoise éponyme, Fugueuse aborde le sujet de la prostitution des mineurs au travers de la descente aux enfers de Léa, 16 ans.

Qualifiée de « sainte » par sa mère, l’adolescente mène en apparence une vie paisible entre le lycée où elle récolte de bonnes notes, le foyer familial où elle a l’attention de parents aimants, sa passion pour la danse, et son petit-ami. Elle pourrait profiter simplement de ce bonheur mais sa quête grandissante d’indépendance lui donne de plus en plus envie de s’affranchir du carcan familial.

Face au refus de ses parents de se rendre un week-end à Amsterdam, Léa décide de fuguer et de se rendre en boîte de nuit où elle fait la connaissance de musiciens au train de vie démesuré par rapport à leurs maigres moyens. Cette rencontre va faire basculer l’influençable Léa dans un cauchemar sans retour. Car quand Nico, de dix ans son aîné, va lui demander de se prostituer pour lui rapporter l’argent dont il a besoin pour enregistrer ses premières maquettes, Léa «amoureuse», va accepter l’inacceptable : se prostituer pour lui.

A contre-emploi dans cette fiction de TF1, Michael Youn joue un père autoritaire et Sylvie Testud, une mère désemparée. « J’avais été bouleversée, lors d’un festival de Cannes, par un court-métrage britannique sur des jeunes filles qui vendaient leur virginité, confie Sylvie Testud à Télé 7 jours. Le thème de Fugueuse m’a à nouveau touchée, car, en plus, il repose sur la confiance. L’adolescence est une période d’une grâce folle, on va devenir quelqu’un, mais on ne sait pas où l’on va, et donc on est en danger. Léa a confiance dans ce type, elle l’aime, alors qu’en fait, elle est sous son emprise…. ».

Romane Jolly (ici dans son premier rôle) incarne Léa. Fanny Cottençon, Stanley Weber, Julie Depardieu ou Arié Elmaleh, complètent le casting.

L’épisode 1 de Fugueuse est à découvrir ce jeudi 23 septembre à 21h05 sur TF1.

Pour poursuivre la soirée sur le thème de la prostitution de mineurs, la Une proposera ce jeudi 23 septembre à 22h10 un documentaire inédit « Prostitution, ados en danger », pour lequel la réalisatrice Pauline Liétar a recueilli des témoignages de proxénètes, d'enquêteurs mais aussi d'adolescentes prostituées, à l’instar de Louna, qui n’a que 17 ans, mais peut enchaîner une dizaine de passes par jour dans des chambres d’hôtels payées par ses proxénètes en région parisienne : « On ne peut pas dire qu’on est bien dans sa peau quand on fait ça. On ne peut pas dire que c’est du plaisir quand 15 hommes nous passent dessus. A un moment, on ne ressent plus rien…».

Ces dernières années, la prostitution des mineures a explosé en France : elles seraient entre 7 et 10 000 à vendre leur corps sur des sites de petites annonces. Les enquêteurs de la police et de la gendarmerie, la Justice, les services sociaux sont désormais débordés par les dossiers.