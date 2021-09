Sous le soleil : Nadège Lacroix balance sur l'attitude «horrible» de Tom Leeb

Révélée par l’émission de téléréalité Secret Story, Nadège Lacroix s’est confiée sur le comportement «horrible» de Tom Leeb lors du tournage d’un épisode de «Sous le soleil».

Quelques mois après avoir remporté la saison 6, en 2012, la jeune femme intègre le casting du feuilleton de TF1 où elle se retrouve à donner la réplique à Adeline Blondieau, Flavie Péan, mais aussi Tom Leeb. Et l’accueil de ce dernier sur le tournage est glacial. «Il a été méchant avec moi (...) C'est un très bon acteur, papa a payé les petites études de comédie, et il a été énervé de jouer avec moi qui était arrivée là grâce à la télé-réalité. Et je le sais, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Ça ne lui a pas trop plu, c'est sûr que je n'avais pas le même niveau que lui, mais c'était mes premiers pas», confie-t-elle à Jordan de Luxe sur Télé Star Play.

Nadège Lacroix se souvient d’un moment bien particulier où Tom Leeb s’est montré odieux alors qu’elle venait de tourner une scène en présence du comédien, d’Adeline Blondieau, et Flavie Péan. «Il m'a fait un truc horrible (...) On était en train de faire une scène à quatre, et la réalisatrice dit : ‘Ah super, c'était une super scène, c'est dans la boîte’, et lui fait : ‘C'est normal, il y avait trois acteurs autour de la table’, sous-entendu que je n'en étais pas une. C'était un peu déplacé», se souvient-elle.

La Suissesse, âgée aujourd’hui de 35 ans, révèle toutefois ne pas avoir été dérangée par son attitude sur le moment, assurant avoir toujours assumé son passage dans Secret Story. Et les opportunités qui se sont présentées grâce à cela. «Je ne me formalise pas, c'est compliqué. Moi j'assume complètement de là où je viens, qui je suis, et je sais que ça peut déplaire. Et ça me dérange pas parce que sans ça, je ne serais pas là», dit-elle avec lucidité.