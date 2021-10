George Clooney reconnaît avoir manqué de détruire la franchise Batman au cinéma

En pleine promotion de son dernier film «The Tender Bar», George Clooney s’est amusé de sa performance dans le costume de l’homme chauve-souris dans le «Batman & Robin» réalisé en 1997 par Joel Schumacher.

Contrairement à Ben Affleck et Michael Keaton, qui incarneront le superhéros dans le film «The Flash», George Clooney n’a pas été invité à participer à cette aventure multidimensionnelle, où le héros voyagera dans le temps et causera, involontairement, la création d’un multivers. «Il ne me l’ont même pas proposé. Quand on détruit une franchise comme je l’ai fait, habituellement, ils regardent ailleurs quand le Flash arrive», plaisante le réalisateur au micro du site américain Variety. «Il refuse que je le regarde », précise dans la foulée son épouse, Amal Clooney.

«Il y a certains films, où je me dis ‘Je veux que ma femme garde du respect pour moi’», s’amuse George Clooney. Quand Amal Clooney précise que leurs jumeaux voudront un jour voir le film, le comédien poursuit : «C’est dur quand un enfant de 4 ans vous dit ‘c’est nul’. Cela pourrait me faire mal», continue George Clooney avec malice.