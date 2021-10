Le Seigneur des Anneaux : Elijah Wood affirme qu'Harvey Weinstein a servi de modèle pour un monstre Orc

Invité du podcast Armchair Expert animé par Dax Shepard, Elijah Wood a expliqué comment un des masques utilisés pour les Orcs a été réalisé en s’inspirant du visage d’Harvey Weinstein.

Alors que la trilogie portée à l’écran par le réalisateur Peter Jackson s’apprête à fêter ses 20 ans, l’acteur de 40 ans est revenu sur le bras de fer engagé entre Miramax, la société de production dirigée par Harvey Weinstein qui possédait les droits d’adaptation de la saga littéraire de J.R.R Tolkien à l’époque, et le cinéaste de 59 ans, qui avait une vision bien précise de la manière dont il souhaitait mettre en images les livres de l’auteur. Visiblement déçu par le manque d’ambition de Miramax, Peter Jackson aurait demandé à ce que le projet soit confié à un autre studio.

«Et Miramax lui a dit qu’il n’accepterait cela que si deux choses se passaient : un, il fallait trouver un studio d’ici à la fin de la semaine. Et deux, le studio qui reprend le projet doit accepter de faire les trois volets», se souvient Elijah Wood. «Le temps accordé pour faire cela semblait irréel», poursuit-il. Pourtant, Peter Jackson parvient à s’entendre avec New Line Cinema et son fondateur, Bob Shaye. «Il a accepté de faire les trois films, ce qui est complètement fou. Le risque était énorme. Et Miramax pensait qu’il n’avait aucune chance de réussir», continue celui qui interprète le personnage de Frodon dans la trilogie qui verra finalement le jour sur grand écran. Et qui sera suivie d’une autre trilogie, adaptée de The Hobbit.

Un orc à l’image d’Harvey Weinstein

Elijah Wood explique ensuite que, pendant le tournage, il a découvert qu’un masque de orc avait été spécialement conçu pour ressembler à Harvey Weinstein, comme une revanche sur celui qui avait essayé de mettre des bâtons dans les roues du projet de Peter Jackson. «C’est drôle, et cela a été récemment traité par Dom Monaghan et Bill Boyd (qui incarnent les hobbits Merry et Pippin à l’écran, ndlr) dans le podcast The Friendship Onion. Ils parlaient avec Sean Austin (qui joue le personnage de Sam) à propos de son premier souvenir à son arrivée en Nouvelle-Zélande. Il avait vu les masques des orcs. Et un d’eux – et je m’en souviens très clairement moi-même – avait été conçu pour ressembler à Harvey Weinstein comme pour lui dire : ‘Va te faire f****’», poursuit Elijah Wood.

«Je pense qu’on peut en parler maintenant, le mec est en prison. Je l’emm****», ajoute l’acteur de 40 ans. Harvey Weinstein a été condamné en février 2020 à New York à une peine de 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Il a été transféré cet été à Los Angeles pour y répondre à de nouvelles accusations au tribunal. Il continue de plaider non-coupable.