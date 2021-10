Mort de l'acteur Bernard Tiphaine : la star du doublage et voix française de Chuck Norris s'est éteinte

L’acteur Bernard Tiphaine est décédé à l’âge de 83 ans. Au casting de nombreux films et séries, il était surtout connu pour être la voix française de Chuck Norris, Christopher Walken ou encore Donald Sutherland.

Inoubliable en tant que voix de Chuck Norris, dans la série Walker Texas Ranger et une vingtaine de films de La Fureur du dragon à Expandables 2, Bernard Tiphaine a aussi doublé Christopher Walken dans pas moins de 39 films, dont La Porte du Paradis, mais également Donald Sutherland et James Caan dans plus de 20 films chacun dont Le Parrain et Misery.

Il a également à son actif les doublages de Warren Beatty dans Dick Tracy ou Bugsy, celui d'Elliott Gould, dans la série Friends où il campait le père de Ross et Monica. Jeremy Irons, Dennis Hopper ou encore Gene Hackman étaient aussi régulièrement doublés par le regretté comédien.

Côté animation, Bernard Tiphaine avait notamment prêté sa voix au robot Bender dans Futurama, le Dr Finkelstein dans L'Étrange Noël de monsieur Jack ou encore le critique gastronomique Anton Ego dans Ratatouille.

Bernard Tiphaine ( il a tellement fait de doublages, c'est aussi la voix de Shiryu et Hyoga dans Les Chevaliers du Zodiaque ) https://t.co/12KgzcSpBg pic.twitter.com/hRiTUUzD3C — M'sila28 (@Msila28_) October 19, 2021

Né en 1938 à Paris, Bernard Tiphaine avait débuté sa carrière au début des années 1960 dans un film de Louis Malle, Le Feu follet. Il avait joué ensuite dans quelques longs-métrages jusqu'au début des années 1980, ainsi que sur les planches.

Disparition de l'acteur Bernard Tiphaine.



Voix légendaire du doublage : Chuck Norris, Christopher Walken, James Caan...



Ici dans La situation est grave mais... pas désespérée ! (Jacques Besnard 1976) pic.twitter.com/hmzUzj4QSd — Colonel Farès (@CollectorVhs_) October 19, 2021

Bernard Tiphaine était atteint de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2018. C'est sa fille Marion Tiphaine qui a annoncé son décès. Dans le Parisien elle le décrit comme «un père et un mari qui faisant passer sa vie de famille en premier», tout en étant un professionnel «perfectionniste, qui adorait son travail». «Un homme généreux et sensible à la souffrance des autres».

[DISPARITION] Il était la voix française de Christopher Walken, James Caan, Donald Sutherland, Chuck Norris - oui, Braddock - et avait aussi doublé Warren Beatty, Jeremy Irons, Harvey Keitel, Peter Fonda, Scott Glenn...





Bernard Tiphaine nous a quittés. #RIP #BernardTiphaine pic.twitter.com/7ML0bagPea — TCM Cinéma (@TCM_Cinema) October 19, 2021

Sur les réseaux sociaux les internautes rendent hommage à cette voix qui a marqué toute une époque.

Je viens d’apprendre le décès de Bernard Tiphaine, la voix emblématique de Christopher Walken mais surtout Chuck Norris pour celles & ceux qui ont grandi avec Walker Texas Ranger. Mais également de Bender dans Futurama, mais aussi Baran dans Fly - DragonQuest la quête de Dai. pic.twitter.com/TSPzAkefvJ — Jetblack (@Alex_Jetblack) October 19, 2021

"Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir de n'importe où."





Au revoir Bernard Tiphaine... pic.twitter.com/xeqtx9XHJQ — Paf (@PafVFP) October 20, 2021