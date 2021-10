Angelina Jolie et ses filles, stars du tapis rouge au festival de Rome

Angelina Jolie était ce dimanche au festival international du film de Rome pour présenter le film «Les Eternels». L’actrice a fait une entrée remarquée en se présentant sur le tapis rouge main dans la main avec ses deux filles, Zahara, et Shiloh.

La star, éblouissante dans une robe métallisée Versace, a attiré tous les regards en prenant la pose devant les photographes avec à ses côtés Zahara, 16 ans, dans une robe blanche vintage de Catwalk Designer Vintage et Shiloh, 15 ans, dans une robe Versace noire accompagnée de baskets montantes jaunes et noires.

Tiziana FABI / AFP

A noter que si les autres enfants d’Angelina Jolie - ses fils Maddox et Pax, âgés de 20 et 17 ans, et les jumelles Vivienne et Knox, âgées de 13 ans - n’étaient pas à ses côtés ce soir-là, ils ont eux aussi déjà eux eu l'occasion d'accompagner leur mère sur le tapis rouge, notamment lors de la première des Eternals à Los Angeles le 18 octobre dernier.

JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Réalisé par Chloé Zhao, avec aussi au casting Salma Hayek, Kit Harington, ou encore Richard Madden, le très attendu film de super-héros Les Eternels sortira en salles le 3 novembre. Angelina Jolie y incarne la guerrière Thena, dotée de super vitesse, agilité, force et endurance.