Les Rois de l'arnaque : un documentaire fascinant sur ces escrocs français devenus millionnaires

Une affaire retentissante. Le documentaire «Les Rois de l’arnaque» revient sur ce qui a été baptisé «le casse du siècle», à savoir la colossale escroquerie aux quotas carbone à la fin des années 2000.

En France, trois hommes vont se retrouver au cœur du scandale : Marco Mouly, Arnaud Mimran et Samy Souied. En France, ce serait pas moins de 1,6 milliards d’euros de TVA qui auraient échappé aux caisses de l’État grâce à l’exploitation d’une faille de ce système de «droits à polluer» permettant de racheter hors taxes des quotas à l’étranger avant de les revendre en France en y incluant la TVA (à 19,6%, ndlr), et en blanchissant les sommes perçues via des montages financiers complexes.

Devenus richissimes, les acteurs de cette escroquerie se sont retrouvés dans une intrigue digne des Affranchis (film de Martin Scorsese, ndlr) avec ses voitures de luxe, ses magouilles avec les banques et des personnalités haut-placées, ses soirées mondaines, ses casinos… mais aussi les intimidations, les menaces, les crimes de sang, les trahisons, et les cavales.

Réalisé par Guillaume Nicloux, et basé sur les investigations du journaliste Olivier Bouchara, Les Rois de l’arnaque raconte le parcours, et la descente aux enfers, des trois complices. Arnaud Mimran est incarcéré depuis 2016, et a été condamné à 13 ans de prison supplémentaire dans une affaire de séquestration en juin dernier. Samy Souied a été assassiné en septembre 2010, Porte Maillot à Paris, par deux tueurs en scooter. Marco Mouly a été placé en semi-liberté en avril 2020 après plusieurs années passées derrière les barreaux.