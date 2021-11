Arnaud Mimran : Tout savoir sur ce financier français qui a basculé dans le grand banditisme

Escroquerie, séquestration, soupçon de meurtre... Personnage central du documentaire «Les Rois de l’arnaque» diffusé sur Netflix à partir du 3 novembre, Arnaud Mimran a incarné l’image du «Golden Boy» à la française avant d’entamer une inexorable descente aux enfers.

Né dans le 16e arrondissement de Paris au sein d’une famille aisée, Arnaud Mimran a été attiré par le monde de la finance dès son plus jeune âge. Après des débuts modestes dans une société d’investissement à la fin de ses études, il parvient à se faire embaucher à la Banque du Louvre en tant que courtier. Il monte sa propre société de courtage en 1998 avec un associé, et déjà, sa réputation est sulfureuse dans le métier. Il est soupçonné de délit d’initié pour avoir tenté de soudoyer des banquiers d’affaires afin d'obtenir des informations avant ses concurrents. Arnaud Mimran fera l’objet d’une surveillance rapprochée des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse (COB). Sans que ces derniers ne parviennent à le coincer.

La pression autour de ses activités se fait toutefois trop forte, et il finit par revendre les parts de sa société, 3ATrade, pour la somme de 30 millions d’euros selon l’article du journaliste Olivier Bouchara publié dans Vanity Fair. C’est en 2006 qu’Arnaud Mimran fait la rencontre de Marco Mouly, qui deviendra son complice dans la fraude à la TVA sur les quotas carbone entre 2008 et 2009. Ce dernier fait la rencontre du cercle proche d’Arnaud Mimran, notamment son épouse, Anna, une des quatre filles de Claude Dray, un homme d’affaires ayant fait fortune dans l’immobilier et dont le patrimoine est estimé à 400 millions d’euros.

Le casse du siècle

C’est à l’automne 2008 qu’Arnaud Mimran et Marco Mouly – qui va faire entrer Samy Souied, un de ses anciens amis du quartier de Belleville à Paris exilé depuis en Israël, dans l’opération en 2007 – se lancent dans l’exploitation de la faille juridique des quotas carbone. Elle leur permettra d’encaisser illégalement la TVA des opérations réalisées. La fraude fiscale a été estimée à 1,6 milliards d’euros en France (entre 5 et 10 milliards à l’échelle européenne). Arnaud Mimran et ses complices auraient réussi à détourner 283 millions d’euros. Avant de cacher les gains dans des comptes à l’étranger. Loin de rester discrets, les trois hommes se mettent à flamber à tout va dès l’été 2009. Yacht, jet privé, casinos, montres de luxe, fêtes grandioses, amitiés avec des célébrités et autres personnalités de premier plan, etc. Arnaud Mimran ne se refuse aucune folie. Son train de vie estimé à 500.000 euros par mois.

Point culminant de cette vie au sommet de la richesse, la bar-mitsvah de son fils organisé en novembre 2012 au pavillon d’Armenonville, au bois de Boulogne. Les chanteurs Craig David, Akon, Pharrell Williams, ou encore Puff Daddy sont présents pour divertir les 600 invités qui, en guise de carton d’invitation, ont tous reçu un Ipad contenant les informations concernant la fête.

Accusé de partout

Arnaud Mimran est interpellé à son domicile le 20 janvier 2015 pour l’affaire des quotas carbone. Et sera incarcéré en juillet de l’année suivante pour y purger une peine de 8 ans de prison. En avril dernier, alors que la date de sa libération en conditionnelle approchait, il a été mis en examen pour «complicité d’assassinat» dans le dossier du meurtre de son ancien beau-père, Claude Dray. Ainsi que pour «meurtre en bande organisée» dans l’affaire de l’assassinat de Samy Souied. Deux affaires où il reste, pour le moment, présumé innocent. Mais que de récents éléments – notamment des témoignages anonymes – ont permis de relancer.

Samy Souieb a été abattu de six balles le 14 septembre 2010 à 20h20, devant le Palais des Congrès de la porte Maillot à Paris, par deux hommes casqués en scooter. Au moment des faits, il est accompagné de trois amis, dont Arnaud Mimran qui devait lui remettre une bague. Les deux hommes était brouillés en raison d'une dette de près de 60 millions d’euros selon la famille de la victime. Elle soupçonne Mimran d’avoir engagé des tueurs à gages pour éviter de la rembourser.

Claude Dray, le beau-père, avait quant à lui été retrouvé mort dans son hôtel particulier de Neuilly en octobre 2011. Il a été assassiné dans la nuit par un tueur qui n’a laissé aucune trace d’effraction, qui n’a rien dérobé dans la demeure, et qui manifestement savait dans quelle pièce dormait la victime. Arnaud Mimran avait repris contact avec son ex-épouse, Anna, avec laquelle il entretenait une relation secrète (il était en couple avec un mannequin au moment des faits). Si cette dernière a confirmé aux enquêteurs qu’il était avec elle le soir du meurtre, elle le soupçonne désormais de l’avoir manipulé pour obtenir des informations sur son père en vue de commanditer son meurtre.

Enfin, le 25 juin dernier, Arnaud Mimran a été condamné à 13 ans de réclusion par la cour d’assises de Paris – jugement duquel il a fait appel – dans l’affaire de la séquestration et de l’extorsion d’un banquier suisse, le 15 janvier 2015. Là encore, le financier était accusé d’avoir mis en scène toute l’opération afin d’obtenir un virement de 2,5 millions de dollars (2,14 millions d’euros). Le banquier sera finalement relâché par ses ravisseurs le lendemain de l’arrestation d’Arnaud Mimran qui, même en prison, n’a pas pu s’empêcher de faire parler de lui pour une affaire de corruption au sein de l’établissement pénitentiaire.