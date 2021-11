Dexter New Blood : la date de diffusion sur Canal+ dévoilée

Dexter, le célèbre tueur en série, est bientôt de retour. Canal+ lancera la diffusion de la très attendue saison 9 inédite intitulée « New Blood » en décembre.

Dévoilée depuis le 7 novembre sur la chaîne américaine Showtime, cette suite inespérée, créée huit ans après l'arrêt de la série originelle, se compose de dix épisodes.

Toujours incarné par Michael C. Hall, le brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami a pris une nouvelle identité et s'est construit une nouvelle vie.

« Alors qu’il s’est fait passer pour mort en mer lors d’un ouragan, Dexter Morgan a refait sa vie à Iron Lake, petite ville fictive de l’Etat de New York. Il y mène une vie paisible entre son travail et sa petite amie Angela Bishop, cheffe de police de la ville. Il a neutralisé son 'Passager Noir' depuis presque dix ans. Mais l'arrivée inattendue de son fils Harrison âgé de 16 ans et sa rencontre avec Kurt Caldwell, figure importante de la ville, vont faire vaciller ses résolutions», annonce Canal+.

Aux côtés de Michael C. Hall (Dexter Morgan / Jim Lindsay), les fans retrouveront notamment Jack Alcott (Harrison Morgan/Randall), Jennifer Carpenter (Debra Morgan), Clancy Brown (Kurt Caldwell) et Julia Jones (Angela Bishop). Dexter New Blood sera diffusée sur Canal+ à partir du jeudi 16 décembre, à raison de deux épisodes par soirée et disponible sur MyCanal.

A noter que les huit saisons de Dexter sont visibles sur Canal+Séries et MyCanal, pour un binge-watching de rattrapage, sanglant, forcément.