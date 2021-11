Jeffrey Epstein : une nouvelle série documentaire consacrée à Ghislaine Maxwell

La série documentaire «Chasing Ghislaine» revient sur la somme des secrets détenus par Ghislaine Maxwell, qui est actuellement dans l’attente de son procès dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein, et qui doit débuter le 29 novembre.

Accusée d’avoir recruté des mineurs pour le financier et son entourage, la fille du magnat de la presse Robert Maxwell plaidera non-coupable des six chefs d’inculpation pour lesquels elle encourt jusqu'à 80 ans de prison, selon la défense. L’enquête de la journaliste Vicky Ward, déclinée en trois épisodes et accessible sur la chaîne Discovery+ (en France via SFR), présente Ghislaine Maxwell comme la seule personne capable aujourd’hui de faire la lumière sur le vaste réseau qui orbitait autour de Jeffrey Epstein.

«Jeffrey Epstein n’aurait jamais pu faire tout cela sans avoir le soutien inconditionnel d’un groupe socio-économique puissant. Et je ne dis pas que les hommes soupçonnés ont nécessairement participé à abuser des mineurs. Mais leurs noms apparaissent dans la liste du fan club de Jeffrey Epstein – notamment Bill Gates, le prince Andrew, Leslie Wexner, Bill Clinton, le financier Leon Black, parmi d’autres personnalités très puissantes. La question qui se pose est : ‘Que faisaient ces hommes avec Jeffrey Epstein, plus particulièrement à partir du moment où personne n’ignorait qu’il était un délinquant sexuel ?'. Ce sont les questions auxquelles je tente de répondre dans le documentaire, et Ghislaine est la clef qui ouvre la porte de ce monde dans lequel elle a grandi», explique Vicky Ward au site américain TMZ.