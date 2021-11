Miss France 2022 : qui est Anna Ousseni, Miss Mayotte ?

Anna Ousseni représentera l'île de Mayotte le 11 décembre prochain lors du concours Miss france 2022.

Elue Miss Mayotte le 6 octobre dernier, elle est originaire du village de Sada, sur la côte Ouest de l'île. Celle qui s'est présentée au concours de beauté pour «gagner confiance en elle», comme elle l'a confié à Mayotte Hebdo, succède à Anlia Charifa.

A 24 ans, la jeune femme d'un mètre soixante-dix compte bien braquer les projecteurs sur Mayotte. «Mon élection serait un énorme tremplin pour faire connaître notre île à l’échelle nationale comme internationale. C’est un enjeu très important pour moi, comme pour toute la population qui attend à ce que je donne le meilleur de moi-même pour atteindre cet objectif», a confié Anna Ousseni à LCI. Une «magnifique» île dont elle est fière de représenter «les valeurs et la culture», avait-elle fait savoir le soir de son élection.

Des projets pour Mayotte

Déjà diplômée d'un Bachelor responsable de zone import-export, Anna Ousseni voit son avenir professionnel sur l'île qui l'a vue naître, et entend bien défendre un tourisme responsable.

«J’ai plein de projets pour l’île (...). J’aimerais construire une station balnéaire ici. Mais je vais commencer doucement en créant une entreprise d’activités nautiques. C’est ce qui me passionne. J’avais déjà prévu de rester à Mayotte avant même de me présenter à l’élection. C’est ici que je veux développer mon projet professionnelle pour contribuer à la construction de l’île», confiait-elle à Mayotte hebdo en octobre dernier. Une île qu'elle n'hésite pas à mettre en valeur sur son compte Instagram.

Determinée et se décrivant comme «très franche», Anna Ousseni compte bien s'inscrire dans les pas de sa prédécesseur Anlia Charifa, arrivée parmi les finalistes l'année dernière. «Sans vouloir paraître prétentieuse, je vise le titre de Miss France. Ou au moins le top 5», a déclaré la jeune femme à Mayotte hebdo. Elle peut miser sur son sourire et ses yeux de feu.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.