Miss France 2022 : les candidates privées de téléphones portables

Certaines candidates parmi les 29 jeunes femmes en compétition pour le concours Miss France ont abusé des stories et des photos personnelles sur leurs réseaux sociaux. En conséquence, l’organisation leur a interdit le téléphone portable.

D’habitude, les participantes au concours ne peuvent accéder à leurs téléphones que lors des moments de repos. Cette année cependant, il leur avait été autorisé de le prendre lorsqu’elles le souhaitaient pour réaliser du contenu personnel.

L'utilisation des smatphones assouplie, les jeunes femmes en ont profité en postant de nombreuses photos et vidéos. Un déballage pas du goût des personnes qui les encadrent apparemment...

Le ton s’est en effet durci ce lundi soir, rapporte Le Parisien. « Il y a deux ou trois Miss qui n’ont pas respecté les règles, c’est-à-dire ne pas dévoiler les éléments de la production, comme les lieux et les tenues, ne pas filmer leurs copines pour des raisons d’équité. Une des deux chaperonnes a lancé : comme certaines n’ont pas respecté les règles, désolé, mais plus de téléphone pour l’instant !», a fait savoir un membre de la production.

Embargo sur les réseaux

Si elles peuvent encore avoir leur téléphone avec elles pour appeler leurs proches, elles ne doivent jusqu’à nouvel ordre plus rien publier sur les réseaux sociaux.

« On ne veut pas faire au cas par cas, on ne veut pas les infantiliser et maintenant, elles auront le téléphone uniquement dans le cadre privé », déclare Sylvie Tellier, toujours selon les propos cités dans Le Parisien. « Le portable est une extension de notre main ; aujourd’hui, c’est sociétal, commente la directrice générale de la société Miss France. Avec Instagram, on se met en scène tout le temps mais je préviens les filles : si vous ne le vivez qu’à travers vos téléphones, vous allez passer à côté de votre aventure. On leur rabâche, mais on n’est pas leurs parents. »

A noter que les images que les jeunes femmes tournent avec leur téléphone ne seront pas perdues pour tout le monde en revanche… Puisqu’elle pourront être intégrées le soir de l’élection lors des séquences diffusées pendant l’émission. « Les portraits incluront des vidéos en selfie faites par les candidates qui nous permettent de découvrir un peu plus leurs intimités sans chichi », annonce Frédéric Gilbert, le producteur du programme.