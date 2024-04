Miss IA : tout savoir sur le premier concours de beauté international pour influenceuses virtuelles

Le 10 mai prochain, un concours Miss IA est organisé lors de la première édition des World AI Creators Awards. Seules les influenceuses et mannequins intégralement générées par intelligence artificielle peuvent s’inscrire.

L’intelligence artificielle va-t-elle accoucher d'une foule de clichés ? Alors que certains sont fermement opposés au développement de l’IA, d’autres, au contraire, lui donnent presque vie. Comme lors de la première édition des World AI Creator Awards, prévue le 10 mai prochain, où sera organisé le premier concours Miss IA.

Mais comment faire pour organiser un tel concours virtuel ? Si vous êtes une femme, oubliez vos attributs physiques, ils ne vous serviront à rien pour Miss IA. En revanche, votre savoir sera un véritable atout. Vous êtes à l’aise avec l’intelligence artificielle et la création de personnages virtuels ? Alors vous avez peut-être une chance. Car le concours de beauté des World AI Creator Awards n’accepte que la participation des influenceuses et mannequins virtuelles intégralement générées par IA.

L’inscription au concours est gratuite, seule condition à respecter, tous les créateurs de mannequin virtuel doivent avoir plus de 18 ans. Par ailleurs, aucune restriction n’a été imposée par les organisateurs, le créateur est donc libre d’inscrire autant d’influenceuses virtuelles qu’il le souhaite.

Le jury composé de deux IA

À la différence d’un vrai concours de beauté, où la culture générale, l’élocution et l’engagement auprès d’associations sont scrutés, les membres du jury prendront en compte cette fois-ci l’influence et la technologie du mannequin virtuel. Seule la beauté est le critère en commun étudié par le jury.

Evidemment, ce dernier sera composé de deux personnalités IA de renommée, Emily Pellegrini et Aitana Lopez. Pour les accompagner, Sally-Ann Fawcett, spécialiste de concours de beauté, et Andrew Bloch, magnat des médias, apporteront leur savoir et surtout un côté humain au concours.

L’inquiétude des féministes

Au total, 20.000 dollars de prix seront distribués aux trois premières du concours. À savoir, la Miss IA recevra 5.000 dollars en liquide ainsi que 8.000 euros de sponsoring. Derrière, la première dauphine se verra remettre un sponsoring de 5.000 dollars tandis que la deuxième dauphine décrochera la somme de 2.000 dollars de sponsors.

Si ces influenceuses virtuelles connaissent un certain succès auprès des hommes, auprès des féministes en revanche, la hype n’est pas la même. Et ce concours Miss IA n’arrange pas les choses. À l’image de Claudia Jordan, personnalité publique américaine, mannequin et actrice. Cette dernière a exprimé sa désapprobation dans une vidéo. Selon les féministes, le développement de ces personnages fictifs pourrait accentuer les normes de beauté néfastes.

Mais il n’y a pas que dans ce domaine que l’intelligence artificielle fait peur. La sécurité de l’emploi est très souvent mise à mal par cette technologie. Notamment au Royaume-Uni où près de huit millions de postes seraient désormais directement menacés par l’IA.