Miss France 2022 : Découvrez les cadeaux que vont recevoir les candidates

Miss France 2022 sera sacrée le 11 décembre prochain. La nouvelle reine de beauté se verra notamment remettre une écharpe et les clés d’un appartement de fonction. Mais les autres candidates ne repartiront pas les mains vides.

Après la cérémonie, les têtes seront pleines de souvenirs, et les valises aussi... Téléphones, vêtements, cosmétiques... La liste des cadeaux qui leur seront remis à chacune est impressionnante.

pour Les 29 Miss régionales

- Un IPad 64GB et un abonnement annuel offerts par Tv Magazine



- Quatre montres offertes par Festina



- Une robe de soirée offerte par Nicolas Fafiotte



- Une trousse complète de maquillage offerte par Sothys



- Un manteau, un pull marinière et une robe offerts par Armor Lux



- Deux tenues complètes de sport offertes par Le Coq Sportif



- Des maillots de bain, des casquettes et des tenues balnéaires offerts par Hateia, Soraya, Ocean Couture, Calarena,Sloggi, Rasurel



- Des produits solaires et de soins offerts par Corine De Farme



- Des produits capillaires offerts par Saint Algue



- Un kit de voyage composé d’un oreiller et d’un masque offert par Maison Drouault



- Une doudoune offerte par Jott



- Plusieurs looks offerts par Baylandi, Burton, La Redoute, Lee Cooper,Les Caenscaens, Cabaia, Carla Raffi, Camaieu, Decathlon, Intersport, Égérie, Janewood, Nafnaf, Noliju, Sinequanone, Hod, Wild, Tbs - Chaussures Offertes Par Melissa, Eram, Le Coq Sportif, Bons Baisers De Paname, Bensimon, Texto, Zhoelala, Jina



- Une robe de soirée offerte par Pronuptia By Nicolas Fafiotte



- Une paire de lunettes de soleil par Quay Australia

Pour les 5 finalistes

- Un iPhone 13 Pro 256 GB offert par Tv Magazine



- Une paire d’Airpods offerte avec boîtier de charge sans fil offert par Tv Magazine



- 3 montres offertes par Festina



- Une année de soin du regard par Jolicils



- Une année de soin beauté haute technologie par Lpg Endermologie

Pour Miss France

- La couronne et une parure de bijoux offertes par Mauboussin



- Une voiture électrique e-2008 offerte par Peugeot



- Une doudoune offerte par Jott



- Un vestiaire de 10 montres offert par Festina



- Une année de soin beauté haute technologie par Lpg Endermologie



- Une table de maquillage complète et des soins en institut offerts par Sothys



- Un ordinateur MacBook Pro 16 pouces offert par Tv Magazine



- Une télévision Samsung par Tv Magazine



- Une robe sur mesure offerte par Nicolas Fafiotte



- La mise à disposition d’un showroom complet de créations haute couture par Une Robe Un Soir



- La mise à disposition d’un coiffeur Saint Algue pendant un an lors de ses apparitions publiques



- Une année de soin du regard par Jolicils



- Un voyage pour deux personnes Paris/ Saint Denis en classe business offert par Air Austral



- Un séjour de sept jours et six nuits à l’île de la réunion au Ness By D’Océan pour deux personnes



- Un appartement mis à disposition par la Société Miss France pendant un an

A cette belle montagne de cadeaux d’une valeur d’environ 57.000 euros, celle qui succèdera à Amandine Petit se verra aussi durant un an remettre un salaire qui peut aller de 3.000 à 5.000 euros par mois.

A noter que cette année 2022 sera marquée par une première dans l’histoire de Miss France, à savoir que les 29 candidates au concours 2022 auront des contrats de travail, comme l’a annoncé la nouvelle présidente de la société Miss France, la productrice Alexia Laroche-Joubert. Quelques semaines avant cette annonce, l’association Osez le féminisme ! avait en effet intenté une action aux prud’hommes contre les sociétés Miss France et Endemol Production. Endemol « utilise des femmes pour fabriquer un programme audiovisuel extrêmement lucratif tout en bafouant le droit du travail », avaient avancé les requérantes, qui estiment que ce concours « sexiste » violait le droit du travail.