Crocodile Dundee : l'acteur aborigène David Dalaithngu est mort

Connu pour son rôle dans «Crocodile Dundee» en 1986 au côté de Paul Hogan, David Dalaithngu s’est éteint à l’âge de 68 ans. Il était atteint d’un cancer des poumons depuis quatre ans.

Sa disparition a créé une vive émotion en Australie où les hommages sont nombreux. À commencer par Steven Marshall, le premier ministre de l’Australie-Méridionale. «C’est avec une profonde tristesse que je partage avec les habitants de l’Australie-Méridionale le décès d’un artiste emblématique, qui a marqué l’histoire du cinéma australien et de la représentation aborigène à l’écran», peut-on lire sur son compte Twitter.

It is with deep sadness that I share the passing of an iconic, once-in-a-generation artist who shaped the history of Australian film and Aboriginal representation on screen – David Dalaithngu AM.





My thoughts are with his family, and his dear friend and carer Mary Hood.





Vale. pic.twitter.com/jFcncuYpRm

— Steven Marshall, MP (@marshall_steven) November 29, 2021