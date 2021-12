Horoscope 2022 : Amour, Santé, Travail... Découvrez ce qui vous attend selon votre signe astrologique

2021 touche à sa fin, et on espère tous que l’année 2022 sera plus sereine et favorable. Amour, santé, travail…Voici ce que le célèbre voyant et astrologue Claude Alexis prévoit pour chaque signe du Zodiaque.

Bélier (21 mars – 21 avril)

Ambiance

Vous allez avoir envie de faire des changements et la chance sera de votre côté. Jupiter est dans votre signe et vous permettra de passer à l'action avec succès. Durant la période d’été, tout va se jouer pour vous, et de belle manière. Les passages de la planète Mars dans votre signe vous permettront de vous dépasser. Comme tout vient à point à qui sait attendre, cette année, vous explorerez d’autres univers et vous ferez des tas de rencontres.

Amour

Selon le spécialiste Claude Alexis, Vénus va renouer des liens qui s'étaient distendus et les sentiments reprendront de plus belle. En mai, la passion reviendra en force. Avec l’influence de Jupiter, vous ne vous contenterez plus d'amour tiède et vous aurez besoin de vivre une histoire qui vous motivera. Vous serez toujours dans les projets de bonheur et dans le concret. Jusqu'à la fin de l'année, des invitations surprises teintées de romantisme vous séduiront.

Travail et argent

Pour bénéficier des faveurs de Jupiter, il vous faudra patienter jusqu'à l’été. En attendant, vous devrez avoir de l’audace et ne pas montrer trop d’impatience. Peaufinez les projets, mettez en place de nouvelles idées et évitez de vous montrer agressif pour bousculer les évènements. Beaucoup de changements et d’ambitions vous serviront car vos désirs s'imposeront ainsi que vos besoins d’innover.

Santé

Cette année, vous saurez prendre soin de vous. Vous cumulerez des phases d'activités qui alterneront avec des périodes de flânerie. A ce régime-là, votre mental et votre silhouette vont prendre une belle forme, alors profitez de cette année 2022 pour adopter une passion relaxante au lieu d’exceller dans un sport trop combatif. Pour que vos projets aboutissent, négociez avec ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues au lieu d’imposer vos idées par la force. Et surtout croyez en vous, faîtes-vous confiance.

Taureau (20 avril - 21 mai)

Ambiance

Une année qui s'annonce beaucoup plus aimable que la précédente. De belles planètes se donneront le mot pour faire avancer les projets qui avaient du mal à se mettre en place et qui trouveront enfin leurs repères. Ils bénéficieront de beaucoup de chance, celle qui permet de tout faire avancer. Vous vous sentirez bien avec votre entourage et vos idées ainsi que vos convictions feront recette. Bonne nouvelle, printemps et été se passeront très agréablement.

Amour

Vénus vous inspirera et vous procurera des sentiments vraiment différents. Vos amours devraient bien se porter et vous faire oublier le passé, les déconvenues, les déceptions et les manques de toutes sortes. Cette année, vos amours seront une réelle source d'inspiration. De bonnes planètes viendront vous soutenir et vous accompagner dans vos projets sentimentaux. Les complications pourront éventuellement surgir les premiers et les derniers mois de l’année. Cela étant, vous saurez vous montrer doux et bienveillant et à l’abri des conflits. En conclusion, tout sera plutôt fluide, même si l'automne peut être contrarié par des actes manqués.

Travail et argent

Des influx chanceux vous aideront à concrétiser des projets et des engagements. Vous serez bien accompagné dans vos affaires et vous aurez le soutien de personnes qui apprécieront vos talents et vos idées. Vous irez avec facilité vers des personnes de confiance qui sauront vous faire aller au maximum de vos capacités. Votre objectif sera de viser toujours plus loin et plus haut. Attention, sachez prendre de la distance avec les mauvaises personnes.

Santé

L’activité vous ira bien. Sous le coup de belles pulsions, vous choisirez les sports ou les formes de détente qui vous conviennent. Cette année, il est bien possible que vous projetiez une immersion dans un univers qui vous transformera et vous apportera du bien et du meilleur.

GEMEAUX (22 mai – 21 juin)

Ambiance

Tout au long de cette année, Saturne vous accompagnera et vous encouragera à bien structurer vos plans. Au lieu de chercher à réaliser des rêves, profitez-en pour approfondir vos démarches et pour vous perfectionner dans ce qui vous est inconnu. Si vous souhaitez aller vers le succès, sachez choisir les bonnes périodes, celles qui débuteront en avril et vous conduiront à l’automne.

Amour

Vos amours seront carrément bouleversés avec l'opposition de Mars dans votre signe dès le début d’année. Vous aurez l'impression que l'on cherche à vous enfermer et vous résisterez. Mais le printemps vous apportera l’apaisement et des sentiments plus acceptables, compte tenu de votre personnalité. Vos amours reprendront leur souffle. Après quelques turbulences et un passage à vide, Vénus viendra vous offrir un bel été. A la rentrée, vous risquez de filer le parfait amour jusqu'à la fin de l'année.

Travail et argent

Dès le début de l’année, Saturne surveillera avec beaucoup d’attention autant les négociations que les accords. Si vous souhaitez que les choses se concrétisent, il vous faudra aller vers ce qui est réalisable et légitime. Au printemps, n'en demandez pas trop, et accordez-vous des limites dès le début de l’automne. Les soucis financiers devraient se dissiper, la chance vous permettra de voir l'avenir sous un jour meilleur. Et le choix des personnes qui peuvent vous élever dans votre carrière sera décisif.

Santé

Vous serez partagé entre des hauts et des bas assez déstabilisants. Pour y remédier, allez vers des activités qui vous séduisent et vous passionnent. Et entourez-vous d’amis avec lesquels partager de beaux moments de détente.

CANCER (21 juin – 21 juillet)

Ambiance

Les planètes liées à Neptune vous donneront des envies folles de transgresser et de transformer tous les repères de votre vie. Vous aurez le souhait de tenter diverses expériences, de bouger, de changer de vie, de pays, de villes, de jobs, d’aller découvrir un autre monde et d’autres sensations. A partir du printemps, quelques contrariétés viendront bousculer ce à quoi vous aspirez mais comme vous serez pétri de certitudes, tenez bon, l’automne vous sera profitable.

Amour

Le début d'année sera rigoureux car Vénus ne sera pas bien positionnée dans votre ciel astral et vos amours ne seront pas au beau fixe. Mais le printemps vous apportera de la tendresse et de jolis sentiments. L’été vous sera chaleureux dans tous les sens du terme car Vénus s’occupera de vous. Il sera question de promesses d’avenir, de projets et d’amour. Attendez-vous à des surprises comme vous les aimez et vous attaquerez la rentrée avec le sentiment que tout va. L’automne et le début d’hiver vous gâteront.

Travail et argent

Cette année, Jupiter vous donnera les moyens de développer vos talents, vos ressources et de vous stabiliser du côté professionnel. Les propositions arriveront de toutes parts et de nouvelles amitiés vous combleront. Le souhait de vivre autrement vous encouragera à prendre des initiatives et à saisir les chances qui vont se présenter. Mais durant la période d’été, faîtes le dos rond et attendez la rentrée pour imposer vos directives.

Santé

Vous n'aurez pas vraiment envie de faire des efforts et il faudra vous secouer pour vous obliger à entretenir une activité sportive. Vous auriez tort de ne pas y souscrire car cette année se vivra pour vous sous le signe du stress et des émotions. Prenez du recul et lâchez-vous de temps en temps.

LION (23 juillet – 22 août)

Ambiance

Une belle année se présente avec la planète Jupiter qui va vous donner de la ressource et le pouvoir d’aller au-delà des contraintes et des imprévus. Toutefois, vous allez devoir continuer à mettre de côté ce qui vous agace et revoir vos ambitions si vous souhaitez que la réussite soit au bout du chemin. Saturne continuera à vous créer des ennuis dans vos actions et réflexions. Tout ne se passera pas comme prévu, mais la période du mois d’avril au mois d’octobre vous offrira une belle embellie.

Amour

De la tension du côté des amours est à prévoir. Vous serez paniqué par un manque d'opportunité et de facilité dans vos relations, mais Vénus viendra vous libérer dès le mois de mars. La conviction que les choses doivent changer s'imposera comme une évidence, et l’été pourrait bien vous combler. A vous de gérer avec finesse vos souhaits amoureux pour que les cœurs battent la chamade.

Travail et argent

Vous commencerez l'année avec peu de solutions et de perspectives en vue. Malgré cela, accrochez-vous. Après l’été, la possibilité de changer l’environnement professionnel s’ouvrira à vous et les finances recommenceront à grimper. Au final, tout s'arrangera dès la rentrée.

Santé

La première partie de l'année sera difficile, aussi pas la peine de vous forcer, cela ne vous mènera nulle part. Jusqu'à l’été, ce sera le calme plat dans la motivation. Mais les beaux jours aidant, essayez de reprendre une activité sportive durant la période estivale même si votre mental sera ailleurs.

VIERGE (23 août – 22 septembre)

Ambiance

La chanceuse Jupiter vous emportera vers des envies d'engagement à tous les niveaux. Attention à bien conserver une belle lucidité et un certain libre-arbitre afin de ne pas perturber vos choix. En revanche, d’autres planètes seront là pour vous remettre les idées au clair et vous insuffler la prudence nécessaire en vous donnant la possibilité de prendre votre temps et d'imposer vos exigences. En sachant que durant l’été, la pression ne sera plus présente. Vous aurez donc du temps pour savoir ce que vous voulez réellement.

Amour

Les six premiers mois de l’année, Vénus vous permettra de profiter au maximum des relations amoureuses comme vous les aimez. Vous pourrez rester en retrait si vous le souhaitez. Mais durant l’été, vous devrez apporter les preuves d'amour que l’on vous demandera. Votre raison devra alors s’effacer au profit de la passion. L'été s'annoncera empreint de sérénité et la rentrée vous conduira à reprendre le contrôle des diverses situations. Essayez cependant d’être plus tolérant et bienveillant avec ceux qui se meurent d’amour pour vous.

Travail et argent

Cette année, vous devrez décliner une échelle dans ce qui est bon ou pas face à vos priorités et vos projets. Les opportunités ne manqueront pas et il faudra privilégier l’essentiel et ne pas choisir la facilité. Comme l'été vous sera bénéfique pour faire avancer votre carrière, réfléchissez à vos objectifs et ne vous dispersez pas durant les six derniers mois, la clef de la réussite en dépendra.

Santé

Vous passerez par des périodes en dents de scie. Pour s’y opposer, pensez à planifier de vrais moments de détente et ne vous laissez pas emporter par des émotions incontrôlables. Vous devez les évacuer en vous relaxant et en vous défoulant physiquement. Pensez aussi à la méditation salvatrice, aux bienfaits de l’ésotérisme et de tout ce qui peut vous élever mentalement.

BALANCE (22 septembre – 21 octobre)

Ambiance

Tout ne sera pas un long fleuve tranquille cette année. Pluton et Saturne se sont mis d’accord pour vous rendre la vie difficile mais aussi étrange que cela puisse paraître, il en ressortira du bon et du bien. Des opportunités et des influx célestes vont bousculer vos repères et ils vous étonneront. La chance sera au rendez-vous, il vous restera à bien gérer ce qui se présentera. Pensez à faire basculer les choses à votre avantage et utilisez sans modération les vertus des planètes amies. Vous pourrez très bien vous en sortir, et ce sans provoquer trop de remous.

Amour

Tout va sacrément bouger dès le mois d’avril dans votre ciel amoureux. Vénus et Jupiter associés vont créer de belles surprises en provoquant coups de foudre, rapprochement, ou jolies retrouvailles. Des promesses seront envisagées, de folles passions se teinteront d’espoir mais il existera aussi un climat de tension un peu oppressant par moments. Vous vous sentirez beaucoup mieux lorsque l’été prendra ses quartiers et jusqu'à la fin de l'année, vous oublierez les obstacles pour ne penser qu’à bien profiter.

Travail et argent

Côté professionnel, exit les certitudes durant les six premiers mois de l’année. En bousculant vos acquis et en cassant les codes, votre ciel astral ne donnera pas dans la demi-mesure. On vous fera des propositions audacieuses, à vous de faire les bons choix et à ne pas hésiter trop longtemps. Saturne vous aidera à bien réfléchir et vous encouragera à approfondir les projets proposés. Attention à ne pas prendre des risques intempestifs.

Santé

Le stress risque de vous guetter. Et tout sera bon pour l’éloigner. Choisissez des danses explosives, des sports un peu fous ou des expressions artistiques de grande envergure. L’objectif ? Vous défouler et renforcer votre tonus physique, psychique et émotionnel.

SCORPION (21 octobre – 21 novembre)

Ambiance

Grâce à la planète Jupiter, la chance vous accompagnera tout au long de ces douze mois à venir. Entre lucidité et réflexion, vous irez à l'essentiel, et votre quotidien sera plus facile à vivre. Vous oublierez les mauvais démons qui assombrissent quelque peu vos rêves idéalistes. Les barricades que vous savez si bien mettre en place commenceront à tomber et vous ne serez que contraint à vous soumettre à de la patience. Pas évident pour vous, mais c’est ainsi.

Amour

Cette année, Jupiter protègera vos amours. En été, Vénus en Cancer vous fera vivre des sentiments amoureux de manière concrète et surprenante et vous allez adorer. Votre sens de la démesure sera à son maximum, rien ne sera trop beau pour épater ou séduire celui ou celle qui fera battre votre cœur. À la rentrée, vous deviendrez pragmatique et désireux de tenir les promesses estivales et, tout en romantisme, vous serez déterminé à prolonger les belles histoires et à filer le parfait amour.

Travail et argent

Vous ne laisserez aucune place à la demi-mesure et surtout vous ne souhaiterez pas perdre de temps. Cette année, Saturne pourrait vous exaspérer à maintes reprises mais il sera nécessaire de mettre en place un plan judicieux pour assurer vos défenses et faire en sorte que votre carrière s’envole. Côté finances, optez pour la négociation. Vos projets ainsi que vos idées seront retenus et pourraient vous valoir de belles rentrées d'argent. Faîtes confiance à votre bon sens et à votre intuition.

Santé

On vous verra passer de la vitalité à de sombres humeurs. Capable de soulever des montagnes mais aussi parfois de sombrer dans les eaux profondes. Même si cela ne colle pas à votre tempérament, le recul et la méditation vous seraient profitables.

SAGITTAIRE (22 novembre – 21 décembre)

Ambiance

Des contrariétés par la grâce de la planète Jupiter viendront perturber certaines périodes durant l’année mais, en revanche, de belles inspections planétaires rendront les projets bénéfiques pour vous et votre entourage. Attendez-vous à des périodes bénies par votre ciel astral. Pour mettre de côté l’influence de Saturne, organisez-vous afin de travailler sur ce qui ne va pas lorsque les choses se compliqueront. Et évitez de vous emballer car c'est en étant concret et réfléchi que vous atteindrez vos objectifs cette année.

Amour

Les six premiers mois de l’année, vos amours se questionneront. Vous aurez la sensation que l'on veut vous mettre la corde au cou. Mais l’arrivée de la belle Vénus stimulera votre ardeur sentimentale et bousculera vos sentiments, vos désirs, et vos rêves amoureux. Avec Jupiter, la planète chance, tout deviendra possible. A partir du mois de juin, vos amours retrouveront leurs repères et vous finaliserez les relations ou bien vous serez enthousiasmé par de belles rencontres.

Travail et argent

Saturne sera votre allié. Votre entourage et vos supérieurs apprécieront vos idées. Toutefois, il vous faudra trouver le temps de concrétiser vos projets car vous pourriez rencontrer des blocages. C'est à partir de l’été et de la rentrée que les choses vont s'améliorer et prendre de la puissance. Fini les difficultés, Jupiter, votre planète amie, vous apportera la facilité nécessaire pour vous procurer force et confiance. En revanche, écoutez les avis partagés et restez dans la réalité.

Santé

Vous serez en pleine forme même si des hauts et des bas freineront votre motivation et votre moral. A partir du mois de juin, vous oublierez toutes vos inquiétudes et vous serez prêt à profiter de ce qui vous maintiendra en forme pour le reste de l’année. Et tous les sports seront les bienvenus, donc ne vous privez pas.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

Ambiance

La planète Jupiter va bouleverser votre quotidien et le cocon dans lequel vous aimez vous enfermer. Dès le printemps et jusqu’à la fin de l'été, vous serez confronté à beaucoup de blocages avec lesquels vous allez devoir composer, ce que vous n’aimez pas du tout. A l’automne, l’apaisement arrivera et les solutions apparaîtront, voilà la bonne nouvelle. Vous ferez preuve de plus de compréhension envers votre entourage et aurez un certain sens de la négociation ainsi que des accords.

Amour

Vos sentiments oscilleront entre actions et désirs. On vous découvrira entreprenant, souhaitant affirmer une vraie relation, et disposé aux rencontres si vous êtes célibataire. Vous allez donner une place importante à l’amour en cette année 2022. En avril, de l’imprévu et de l’inattendu vous séduiront et renforceront vos choix. En revanche, rien ne se fera sans complications et contrariétés de toutes sortes.

Travail et argent

Les relations avec les autres vont s'améliorer au fil des mois, même si le début d’année ne sera pas comme vous le souhaitez. De vrais liens et de belles amitiés vous soutiendront du côté professionnel. Des accords solides s’ancreront dans le temps. Et votre ciel astral se révèlera très bénéfique face aux événements. Cette année, votre carrière prend un beau virage. Tout ce qui était en attente se débloquera avec à la clé, de bons moments et de la réussite dans vos projets.

Santé

Des influx stressants risquent de vous gâcher une certaine forme de sérénité. Ainsi, pensez à privilégier de vrais moments de détente. Le lâcher prise sera obligatoire pour prendre du recul et accéder à un certain détachement afin de vous ressourcer.

VERSEAU (21 janvier – 18 février)

Ambiance

Cette nouvelle année sera l'occasion de développer des projets et d’accélérer la mise en place de vos idées. Vous oublierez l’attente fastidieuse de ces derniers temps. Vous avancerez avec Saturne dans votre signe et vous aurez enfin les clefs de l’organisation et les codes de patience qui vous sont nécessaires pour réussir. De bons influx vous accompagneront, vous allez enfin respirer. En mettant de côté vos idées trop peu réalistes, vous arriverez aux résultats souhaités et à la finalité de vos projets.

Amour

Vénus ne viendra vous faire signe qu’au début du printemps. Aussi, votre début d'année sera assez ennuyeux et votre cœur n’aura pas beaucoup d’élans et d’envies. Mais vos amours iront cependant de mieux en mieux lorsque l’été apparaîtra. Vos affaires de cœur s’épanouiront au soleil. Vous vous sentirez revivre et vous serez comblé par de belles invitations et l’attrait de rencontres nouvelles ou même anciennes qui referont surface. Une bonne nouvelle pourrait prendre forme sur les six derniers mois de l’année et vous conduire à de vrais engagements amoureux.

Travail et argent

De l’impatience, de l’attente, un manque de chance, beaucoup de contrariétés vont vous peser durant cette année 2022. Vous aimeriez que les changements s’imposent, d’autant que 2021 ne vous avait pas gâté. Mais tout arrive à qui sait attendre. Jupiter va se manifester et vous apporter des relents d’espoir qu’il ne faudra en aucun cas laisser passer. L'action va devenir votre leitmotiv dès l’été et vous pourrez concrétiser les projets laissés en retrait par la faute d’un mauvais environnement. La fin d’année vous comblera.

Santé

Des moments de fatigue pourraient vous envahir, mais résistez. Accordez-vous de vrais moments de repos, mettez de côté la pression et les tensions. Et ne cédez pas au surmenage. Il ne doit pas s’installer dans votre quotidien.

POISSONS (19 février – 20 mars)

Ambiance

Vous qui aimez nager dans un univers incompréhensible aux autres, vous allez étonner par votre sens de la maîtrise et du concret. Vous exploiterez autant vos dons que votre capacité à construire de vrais projets. Et votre entourage vous soutiendra. La planète Jupiter sera votre meilleure alliée dans votre ciel astral dès que le printemps sera de retour, et elle s’épanouira à l’automne après un bel été.

Amour

Encore du concret, côté cœur. Vous aimerez avec sérénité et maturité. Dès le mois d’avril, Vénus entrera dans votre signe et vous suivra dans la chaleur de l’été. Certains vous reprocheront votre manque de romantisme et votre détermination à oublier certains préliminaires dans les rencontres, mais 2022 sera votre année la plus terre à terre. Ce qui compte, c’est que vos connaissances en matière de relations amoureuses vous assureront une belle fin d’année.

Travail et argent

Vous étonnerez, vous surprendrez, bref vous ferez des prouesses dans le domaine des affaires. On viendra vous questionner et s’enquérir de votre fine analyse car l’on sait à quel point votre intuition est ce qui vous guide spirituellement dans la vie mais aussi, en 2022, professionnellement et financièrement. Et avec succès. Ce sera le constat de votre entourage. A juste titre. Vous serez pragmatique et plein de bon sens. Et vos idées teintées de véracité apporteront de bonnes solutions aux problèmes de toutes sortes. La fin d’année sera exceptionnelle.

Santé

La reconnaissance de votre talent par votre entourage vous apportera un regain de vitalité et vous fera oublier le stress qui a tendance à vous épuiser s’il est mal géré. Vous serez au top de votre forme.