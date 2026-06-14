Coupe du monde 2026 : une voyante prédit une invasion extraterrestre avec l'enlèvement de plusieurs joueurs pendant Brésil-Ecosse

Une voyante brésilienne très populaire a partagé une vision inquiétante pour la Coupe du monde 2026. Elle envisage une invasion extraterrestre lors du match Brésil-Ecosse, le 24 juin.

La surprise du Mondial ? La voyante brésilienne VoBahiana la date pour le 24 juin prochain. Elle imagine ce jour-là une invasion de deux vaisseaux extraterrestres au cours du match entre le Brésil et l’Ecosse. Plusieurs joueurs seraient même enlevés. Elle a partagé sa vision à ses 23 millions d’abonnés sur Instagram.

Déjà neutralisé par un séduisant Maroc lors de la première journée (1-1), privé de sa star Neymar pour la phase de groupes, le Brésil pourrait connaître bien pire. «Je vais vous dire que j’ai de nouveau rêvé que des extraterrestres envahissaient un terrain de football à Miami, et je voyais des joueurs être emmenés par le premier vaisseau qui arrivait» assure VoBahiana. «Quelque chose de très grave va se produire lors de ce match».

«Le 24 sera un jour qui resterait marqué dans l’histoire du Brésil et du monde». Assurément, si sa vision venait à se réaliser. «Les extraterrestres arrivent : une invasion de deux vaisseaux, dont l’un était le vaisseau-mère».

Ses déclarations ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Certains sont inquiets, considérant ses rêves comme des avertissements. D’autres ont cédé à la moquerie et détourné son histoire avec des blagues.

Les yeux seront donc rivés sur le Hard Rock Stadium de Miami le mercredi 24 juin. Et pas seulement pour suivre la qualification ou non du Brésil et de l’Ecosse en seizièmes de finale de la Coupe du monde.