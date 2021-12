Doctor Strange 2 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Alors que Spider-Man : No Way Home cartonne dans les cinémas du monde entier, les fans du Marvel Cinematic Universe ont déjà les yeux tournés vers le prochain film. Doctor Strange : Multiverse of Madness sortira en mai 2022 et plusieurs éléments sont déjà connus.

Si vous êtes allé voir le dernier Spider-Man, vous avez certainement vu la scène post générique consacré au second film de Doctor Strange. Il faut dire que les studios Marvel ont pris pour habitude de teaser leurs prochains films au moment du générique. Dans ce cas précis, ce n’est pas seulement une scène mais une bande-annonce qui a été dévoilée aux fans restés jusqu’au bout de la séance.

Un teaser volontairement chaotique

Après le visionnage de cette fameuse bande-annonce, les pistes laissées sont plutôt floues. Ce qu’on comprend, c’est qu’après avoir créé des brèches entre les univers, Steven Strange se rend compte qu’il a mis en péril l’équilibre du multivers. Le sorcier demandera alors l’aide de Wanda Maximoff pour l’aider à corriger ses erreurs.

On aperçoit l’arrivée de nouveaux personnages dans le MCU. Miss America, interprétée par Xochitl Gomez, et Dark Strange, apparu dans la série What If cet été.

Les théories de fans

Alors que le teaser ne date que d’une petite semaine, les théories concernant Doctor Strange : Multiverse of Madness pullulent déjà sur Internet.

Selon ces théories, Wanda sera la véritable antagoniste du film. D’abord appelée pour aider Steven Strange dans sa quête, la Scarlet Witch deviendra une ennemie prête à mettre en péril l’équilibre du multivers pour retrouver ses enfants, perdus à la fin de la série Wanda Vision. Avec l’acquisition du Darkhold (ou Livre des Damnés), un livre fait de magie noire, Wanda pourrait sombrer dans une certaine folie, traduisible par madness en anglais.

Casting et date de sortie

Ce second opus, consacré au puissant sorcier, est réalisé par Sam Raimi. Ce film marque son retour dans l’univers Marvel puisque c’est lui qui avait réalisé la trilogie Spiderman avec Tobey Maguire.

En tête d’affiche, on retrouvera donc Bennedict Cumberbatch (Steven Strange) et Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff).

Bennedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Xochitl Gomez (Miss America) et Rachel McAdams (Christine Palmer) font également partie de la distribution.

Doctor Strange : Multiverse of Madness sortira le 4 mai 2022 en France et sera le cinquième film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe.