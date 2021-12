Disney+ : la série «Le livre de Boba Fett» à découvrir le 29 décembre

La galaxie Star Wars continue de s'étendre sur Disney+ avec le lancement, ce mercredi 29 décembre, de la série «Le livre de Biba Fett» et ses huit épisodes réalisés par Robert Rodriguez, Jon Favreau, et Dave Filoni.

Si ce personnage n’était apparu en tout et pour tout que 5 minutes dans la première trilogie Star Wars initiée par George Lucas, le chasseur de prime Boba Fett et sa célèbre armure ont marqué durablement l'esprit des fans. Ces derniers l’avaient retrouvé avec plaisir dans L’Attaque des Clones en 2002, le second épisode de la prélogie, qui révélait qu’il était en réalité un clone de Jango Fett, le chasseur de prime dont le génome se trouve à la base de la création des soldats clones de la République, c’est-à-dire les premiers stormtroopers.

Le succès de The Mandalorian, et son apparition surprise à la fin de la saison 2, ont ouvert la voie au lancement d’une série dédiée exclusivement à ce personnage, que l’on retrouvera dans l’antre de Jabba le Hutt sur Tatooine après la chute de l’Empire. Et avant la naissance du Premier Ordre. Boba Fett (Temuera Morrisson) y est accompagné de Fennec Shand (Ming-Na Wen), sa fidèle acolyte avec laquelle il entend régner sur le territoire autrefois détenu par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. Une prise de pouvoir qui s’annonce particulièrement compliquée, à en croire la bande-annonce.

Le livre de Boba Fett devrait ravir les fans de Star Wars. Disney+ a largement prouvé sa capacité à proposer des fictions de grandes qualités inspirées de l’univers Star Wars avec The Mandalorian. Et cette série ne devrait pas faire exception. Pour l’instant, une saison 2 n’a pas été envisagée, mais cela pourrait rapidement changer après le lancement.

D’autres séries Star Wars sont attendues en 2022 sur la plate-forme de streaming, notamment celle centrée sur Obi-Wan Kenobi, mais aussi Andor avec le personnage de Rogue One, ainsi qu’Ahsoka – également aperçue dans The Mandalorian – avec Rosario Dawson dans le rôle principal.