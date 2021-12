Mort de Jean-Marc Vallée : Nicole Kidman, Laura Dern, Matthew McConaughey... Les stars lui rendent hommage

Le réalisateur canadien Jean-Marc Vallée, à qui l’on doit notamment les longs-métrages « C.R.A.Z.Y. » et « Dallas Buyers Club » ainsi que la série « Big Little Lies », est décédé samedi 25 décembre à l'âge de 58 ans.

Choquées par cette disparition soudaine, de nombreuses stars ont tenu à lui rendre hommage. Le site Deadline croit savoir que le cinéaste a succombé à une crise cardiaque. Les dirigeants de la chaîne HBO, sur laquelle étaient diffusées aux États-Unis « Big Little Lies » et la mini-série « Sharp Objects », avec Amy Adams, se sont déclarés « choqués par l'annonce de sa mort soudaine ». « Jean-Marc Vallée était un réalisateur brillant et consciencieux », ont-ils ajouté, dans un communiqué publié par The Hollywood Reporter.

« Tout comme son talent, la passion de Jean-Marc Vallée pour le cinéma et la réalisation était inégalée. Son art aura marqué le Québec, le Canada et le monde. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans alors qu’ils pleurent son décès si soudain », a écrit le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

La comédienne Reese Witherspoon, que Jean-Marc Vallée avait dirigée dans Wild, a déclaré avoir « le cœur brisé » par la perte de son « ami ».

Les autres têtes d’affiche de la série Big Little Lies ont aussi fait part de leur immense tristesse. « Il est difficile d'imaginer le départ de quelqu'un d'aussi vital, énergique et présent que Jean-Marc. Je suis brisée, a confié Nicole Kidman. Il était au centre de mon univers créatif et je ne saurais trop insister sur son importance pour moi. Jean-Marc était non seulement responsable de certaines des expériences professionnelles les plus enrichissantes de ma carrière, mais son amitié, sa gentillesse et son amour ont été une force inspirante que je porterai avec moi. Je chérirai toujours ces nuits de tournage au-dessus des vagues déferlantes de Big Sur… [...] Je suis éternellement reconnaissante pour mon temps partagé avec cet homme extraordinaire. Pour toujours, Jean Marc ».

« Je suis sous le choc. Choc complet et total. [...] Bon dieu, la mort c'est le pire. [...] Mais je suppose que, d'une manière ou d'une autre, tu la transformeras en une grande aventure… Une pour les livres. Un que j'ai hâte de lire et de regarder quand mon heure viendra », a écrit Shailene Woodley, tandis que Laura Dern pleure un « grand artiste pur et rêveur ».

Matthew McConaughey, héros de son film Dallas Buyers Club, a salué la mémoire d’un homme «généreux», et sa vision de cinéaste qui savait retranscrire tous les aléas de la vie.