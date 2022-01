Lucienne Moreau (Groland, Le Petit journal) est décédée

Révélée sur Canal+ dans les années 2010 dans les émissions Groland ou Le Petit journal, la comédienne Lucienne Moreau est décédée ce dimanche 16 janvier à l’âge de 88 ans.

C’est l’ancien député du Val-d’Oise, Philippe Doucet, qui partagé la triste nouvelle sur son compte Twitter dans la nuit de dimanche à lundi.

«C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre le décès de Lucienne Moreau. Une emblématique figure argenteuillaise et nationale, puisqu'elle était devenue célèbre en participant à de nombreuses émissions télévisées», peut-on lire.

C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre le décès de Lucienne Moreau.





Une emblématique figure Argenteuillaise et Nationale, puisqu'elle était devenue célèbre en participant à de nombreuses émissions télévisées.

Lucienne Moreau était devenue populaire sur le petit écran après plusieurs apparitions remarquées dans l’émission satirique Groland en 2010, mais aussi dans Le Petit journal de Canal+ dans lequel elle animait le «Lucienne Live Report», une chronique où elle se moquait des soirées people. Ou encore «Lucienne a lu», une caricature des émissions littéraires.

Elle avait ensuite poursuivi sa carrière sur Virgin Radio aux côtés de Christophe Beaugrand en 2013. L’animateur lui a donné un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

J'apprends avec tristesse la disparition de Lucienne, qui avait marqué les téléspectateurs du Petit Journal et qui fut ma camarade de jeu sur Virgin Radio quand je présentais la matinale. Qu'est ce que nous avons ri ensemble !!

Merci pour tout Lulu



Merci pour tout Lulu pic.twitter.com/W1Ncjk6eAD — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) January 17, 2022

Au début des années 2000, Lucienne Moreau avait également fait des apparitions auprès de Kad Merad et Olivier Baroux dans « Le Kad et O Show », ainsi que dans la série humoristique «H» avec Jamel Debbouze, Eric Judor et Ramzi Bedia.