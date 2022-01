«Stars à domicile» : quels artistes participeront au retour de l’émission culte de Flavie Flament

Dix-huit ans après la diffusion du dernier numéro, l’émission culte «Stars à domicile» fera son retour sur le petit écran le vendredi 18 février, à 21h10. TF1 a dévoilé le nom des artistes qui ont accepté de venir réaliser le rêve de leurs fans respectifs : à savoir leur rendre visite par surprise.

Le divertissement, diffusé entre 2001 et 2004, revient pour une soirée événement qui en appellera d’autres en cas de succès (Voici croit savoir qu' « un deuxième numéro serait dans les tuyaux, avec Clara Luciani et Gims dans les costumes d'idoles »).



En attendant, le 18 février, ce sont Angèle, Soprano, Amel Bent et Julien Doré qui se plieront à l’exercice.

« Ils iront à la rencontre de leurs fans aux quatre coins de la France pour les surprendre, les émouvoir et faire de ce moment unique et magique la concrétisation de leurs rêves », indique TF1 dans un communiqué.

« C'est très différent, ce sera super beau, ça va être pour nous l'occasion dans une écriture complétement différente de revenir sur des surprises d'il y a vingt ans, et de pouvoir proposer des surprises actuelles et inédites », a confié Flavie Flament au micro du Buzz TV de TV Magazine. « Quand je suis rentrée, j'ai ouvert la porte, j'étais chez moi, une partie de l'équipe est la même (Réservoir Production) », a ajouté l'animatrice de « Jour J » sur RTL qui, après avoir déjà tenté une résurrection de « Stars à domicile » (sous le nom de « Rendez-vous avec mon idole » en 2009), espère bien cette fois renouer avec le succès qu’avait rencontré le concept dans les années 2000.

L’émission, qui sera diffusée le 18 février, sera également l’occasion de se remémorer les meilleurs moments de l’émission, avec Patrick Fiori, Lorie ou encore Hélène Ségara, est-il aussi annoncé.