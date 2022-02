Lily Collins : la star d'Emily in Paris adresse un touchant message à son père Phil Collins

Lily Collins, star de la série Netflix, a adressé un touchant message à son père, le musicien Phil Collins, qui fêtait ses 71 ans ce dimanche 30 janvier.

«Joyeux anniversaire Papa. Je ne peux plus tenir dans tes bras ou m'asseoir confortablement sur tes épaules, mais tu continues à me serrer fort quand j'en ai le plus besoin. Nous ne passons peut-être pas souvent du temps ensemble, mais quand nous sommes face à face, tu me vois vraiment», a écrit sur Instagram la jeune femme de 32 ans, en légende d’une photo d’elle assise sur les épaules du chanteur.

«Tu ne le croiras peut-être pas toujours, mais s'il te plaît, fais-moi confiance quand je dis que peu importe mon âge ou ce que la vie peut apporter, j'aurai toujours besoin de toi», a-t-elle poursuivi, évoquant ensuite les moments privilégiés qu’elle a eus avec son illustre papa : «Que je te regarde fièrement sur scène, que nous riions à la maison ensemble en jouant au Trivial Poursuit, je suis éternellement reconnaissante pour les moments et les souvenirs que nous partageons».

«Merci de m'inspirer et de soutenir la femme que je suis aujourd'hui. Je t'aime à l’infini», a conclu Lily Collins, dont la saison 2 de la série Emily in Paris cartonne sur Netflix. Des mots forts et d’autant plus émouvants que la jeune femme a longtemps souffert de l’absence de ce père qui s’était séparé de sa mère quand elle n’avait que 5 ans.

Elle avait confié avoir souffert de boulimie et d’anorexie en raison de la relation conflictuelle qu’elle avait nouée avec lui. «Beaucoup de mes insécurités les plus profondes viennent de problèmes avec mon père», avait-elle écrit dans son livre publié en 2017 et intitulé Unfiltered : No Shame, No Regrets, Just Me.

Dans une lettre ouverte, elle avait fait savoir au leader de Genesis qu’elle lui avait pardonné. «Je te pardonne de ne pas avoir été toujours là quand j’en avais besoin et de ne pas avoir été le père auquel j’aspirais. Chacun est libre de ses choix. Les tiens m’ont fait très mal. Hélas, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais je te pardonne pour les erreurs que tu as commises. Il n’est pas trop tard. Il nous reste encore beaucoup de temps pour aller de l’avant», avait-elle écrit.