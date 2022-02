Masked Singer : deux jurés quittent le plateau outrés par la présence de Rudy Giuliani, ex-avocat de Trump, sous un costume

Le chanteur Robin Thicke et l’acteur Ken Jeong ont quitté le plateau de l’émission Masked Singer en guise de protestation après avoir découvert qu’un des participants était Rudy Giuliani, l’ex-avocat de Donald Trump.

C’est le magazine Deadline qui a rapporté l’information ce mardi 2 février. Robin Thicke et Ken Jeong, qui officient en tant que jurés dans cette version américaine du jeu où il faut deviner l’identité de personnalités venues chanter une chanson sous des costumes extravagants, ont été choqués de découvrir l’ancien maire de New York sous l’un d’entre eux. L’épisode en question a été tourné à la fin janvier et devrait être diffusé en mars aux Etats-Unis.

En 2021, Rudy Giuliani avait été suspendu par la Cour suprême de l’État de New York, où il ne pourra plus pratiquer le droit jusqu’à nouvel ordre, pour avoir menti dans le but de favoriser la réélection de Donald Trump. Après le scrutin présidentiel de 2020, il avait activement lutté pour tenter de faire invalider la victoire de Joe Biden. Entres autres nombreuses polémiques, Rudy Giuliani s’était aussi retrouvé la main dans le pantalon dans une séquence malaisante du film Borat 2.

Ce n’est pas la première fois que Masked Singer fait polémique avec l’un de ses participants. En 2020, Sarah Palin, femme politique conservatrice, anti-IVG, favorable à la peine de mort et contre le mariage pour tous était aussi venue se pavaner sous un costume.

EXCLUSIVE: Rudy Giuliani was last week unmasked as an exiting costumed contestant in the taping of the first episode of #TheMaskedSinger. We hears that as soon as they saw Giuliani, judges Ken Jeong & Robin Thicke quickly left the stage in protest https://t.co/6b1rGi3k2Z

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 3, 2022