Borat 2 : une apparition de Rudy Giuliani dans le film fait polémique

Une nouvelle polémique pour le conseiller de Donald Trump. Rudy Giuliani apparaît en effet dans le film Borat 2 de Sacha Baron Cohen, et est filmé avec une main dans le pantalon face à une jeune femme.

La polémique est d'autant plus importante que l'ancien maire de New York pensait que Maria Balakova, une actrice de 24 ans, était une journaliste de 15 ans venue l'interviewer. «La vidéo de Borat est une fabrication. Je remettais ma chemise après avoir retiré le matériel d'enregistrement. Je n'ai eu de moment inapproprié à aucun moment avant, pendant ou après l'interview», a clamé Rudy Giuliani sur Twitter.

Pour se justifier, il explique par ailleurs avoir appelé la police dès qu'il s'est rendu compte du pot aux roses. En juillet dernier en effet, il racontait au New York Post comment il s'était fait piéger, ne sachant pas que l'interview était créée par Sacha Baron Cohen. «J'ai pensé à tous les gens qu'il avait bernés avant moi, et j'ai été fier de moi parce qu'il ne m'a pas eu», assurait-il alors.

Le tout rentre dans un contexte particulier, puisque la sortie de Borat 2 à quelques jours de l'élection américaine a pour objectif de discréditer l'administration Trump et d'encourager les plus jeunes à voter contre lui. Cibler Rudy Giuliani n'est pas anodin, puisque l'avocat est, depuis plusieurs années, l'un des conseillers les plus proches de Donald Trump.

Récemment, une autre polémique est intervenue à son sujet, puisque les services de renseignements américains avaient peur que des espions russes l'utilisent pour désinformer le président.