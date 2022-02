Nabilla confirme être de nouveau enceinte sur Instagram

Nabilla Vergara a ce vendredi 4 février posté un message sur Instagram pour annoncer qu’elle était enceinte de son deuxième enfant.

La star de la télé-réalité a partagé une photo d’elle montrant une échographie au côté de son mari Thomas Vergara et de leur petit garçon Milann, deux ans.

«Nous avons gardé ce petit secret un long moment afin de profiter pleinement de notre bonheur en famille, mais aujourd’hui il est temps de partager notre bonheur avec vous mon ventre s’arrondit de jour en jour», a écrit la jeune femme.

Sur Snapchat, Nabilla avait confié à ses abonnés qu'il était impensable pour elle de ne pas agrandir sa famille. «Je vous dis la vérité. Personnellement, je ne me vois pas avoir qu’un enfant. Moi j’ai mon frère et je sais que si je n’avais pas mon frère peut-être que je me sentirais un peu seule».

«C’est vrai qu’avec Thomas, on aimerait beaucoup agrandir notre famille ! Milann a deux ans, c’est déjà un vrai petit garçon. On ne sait pas quand exactement, mais on sent que ce sera bientôt le moment. D'ailleurs, pour mon fils, ce serait son rêve ! Il nous l’a dit, il veut un petit frère pour s’amuser et jouer avec lui. Il faut avouer qu'être un enfant unique, ce n'est pas l’idéal. C’est mieux d’être deux… ou trois… ou quatre !», avait-elle aussi confié à Femme Actuelle.

La nouvelle enchante les abonnés de Nabilla qui la couvrent de félicitations, mais ne les a pas tous surpris, en effet le magazine Voici avait annoncé la nouvelle le 28 février dernier.