Zendaya et Tom Holland pourraient se marier prochainement

En couple depuis 2021, Zendaya et Tom Holland, tous deux âgés de 27 ans, seraient prêts à franchir le cap du mariage.

Cela fait plus de trois ans que Tom Holland et Zendaya filent le parfait amour et forment l’un des couples les plus glamour d’Hollywood. Et pour le plus grand bonheur des fans, ils pourraient bien franchir un nouveau cap : celui du mariage.

En effet, les deux tourtereaux de 27 ans pourraient se dire «oui» très prochainement. C’est en tout cas ce qu’a affirmé une source proche du couple auprès du magazine américain People. «Il a été question de mariage, et c'est une réalité», a-t-elle déclaré.

un couple discret

Toutefois, cette union sera sûrement célébrée en toute intimité. De manière générale, l’interprète de Spider-Man et la star de la série «Euphoria» préfèrent en effet garder leur vie privée secrète, loin des projecteurs.

«Ce n'est pas le genre de stars qui organisent leur vie sur les réseaux sociaux», a ajouté cette même source, précisant que, pour l’heure, les amoureux doivent honorer leur contrat et se concentrer sur leur carrière. «Le travail est important pour les deux, et c’est ce qui les occupe en ce moment», a conclu la source.

Pour mémoire, les deux acteurs se sont rencontrés lors du tournage de «Spider-man : Homecoming», en 2016. D'abord amis, ils ont finalement officialisé leur relation en juillet 2021.