Bruce Willis, star des Razzie Awards qui célèbre les «pires films» des douze derniers mois

La cérémonie satirique des Razzie Awards, qui se moquent des prix hollywoodiens en distinguant les «pires films» des douze derniers mois, ont cette année retenu pas moins de huit films avec Bruce Willis.

Un nombre impressionnant d’œuvres, que d’aucuns préfèrent qualifier de «navets», qui a poussé les organisateurs à carrément consacrer une catégorie spécialement dédiée à l’acteur et tout simplement intitulée «Les pires performances de Bruce Willis dans un film de 2021». L’intéressé appréciera…

Dans les films épinglés, la star de la saga «Die Hard» n’apparaît souvent que très brièvement et y revêt des rôles éculés tels que shérif désabusé, ancien policier, général à la retraite ou ex agent de la CIA.

Quant à la qualité de ces longs-métrages, les retours ont été acides. Le site Rotten Tomatoes (littéralement «tomates pourries»), qui agrège les notes provenant de différentes sources, recense d’ailleurs qu’aucun de ces films n’a reçu plus de 20% d’avis positifs de la part des (télé)spectateurs (la plupart des films en question sont sortis directement en streaming), et que trois d’entre eux («American Siege», «Apex» et «Out of Death») plafonnent même à 0% de la part des critiques.

Jared Leto et Lebron James parmi les nommés

Parmi les autres films et personnalités épinglées cette année par les Razzie figurent aussi notamment la captation d'une comédie musicale consacrée à la princesse Diana, diffusée sur Netflix, la performance (trop) exubérante de Jared Leto dans House of Gucci ou encore celle de la star de la NBA Lebron James pour avoir commis la suite de Space Jam.

Bruce Willis et les autres feront-ils preuve d’autodérision en allant chercher en personne leurs éventuelles récompenses ? Réponse le 26 mars car, comme de tradition, les vainqueurs seront annoncés la veille de la cérémonie des Oscars.