Les 5 meilleures séries de science-fiction à voir en 2022

La science-fiction reste une valeur sûre dans le monde des séries. Et cinq d’entre elles sont particulièrement attendues à la télévision en 2022.

«Severance» - 18 février sur Apple TV+

Elle pourrait marquer les esprits en ce début d’année 2022. Le 18 février, Apple TV+ lancera Severance, une série déclinée en 9 épisodes créée par Dan Erickson, réalisée et produite par Ben Stiller. Les téléspectateurs vont y découvrir le personnage de Mark Scout, un employé de la société Lumon Industries où les salariés acceptent de subir une intervention chirurgicale permettant l’insertion d’un implant neuronal permettant de dissocier les souvenirs de la vie professionnelle et personnelle. Quand un ami de Mark est mis à la porte, c’est sa vie toute entière qui menace d’être bouleversée face aux révélations sur la vraie nature de son travail.

Les deux premiers épisodes seront disponibles le 18 février, puis un épisode par semaine. Le casting est impressionnant : Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus et Christopher Walken.

«Halo» - 24 mars sur Paramount+

L’adaptation du jeu vidéo Halo en série télévisée par la plate-forme de streaming Paramount+ sera lancée le 24 mars prochain aux États-Unis (aucun diffuseur n’est connu en France). Déclinée en 10 épisodes, elle verra Pablo Schreiber incarner le rôle de Spartan John-117, alias Master Chief, un membre de l’armée composée de super-soldats génétiquement modifiés et équipés des dernières technologies de pointe, leur octroyant des capacités surhumaines, et qui ont la charge de défendre la Terre contre les Covenants.

À noter que la série Halo bénéficiera, à terme, de sa propre temporalité, et compte se démarquer au fur et à mesure de l’univers des jeux vidéo afin d’assurer aux scénaristes une totale liberté créative.

«Obi-Wan Kenobi» - mai 2022 sur Disney+

Ewan McGregor reprendra le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la série éponyme de Disney+. Selon la rumeur, qui a depuis été confirmée par le site américain The Hollywood Reporter, elle devrait arriver sur la plate-forme de streaming en mai 2022. Elle pourrait même être programmée le 4 mai - qui est connu des fans pour être le jour Star Wars en référence à l’expression ‘May the force be with you’ – qui tombe cette année un mercredi, soit le même jour de la semaine où sont diffusés les nouveaux épisodes de la série Le Livre de Boba Fett.

Pour le moment, aucune information précise sur l’intrigue n’a été révélée. On sait toutefois qu’Hayden Christensen, qui incarnait son apprenti Anakin Skywalker avant de devenir Dark Vador – sera également présent au casting. Et on sait qu’un duel entre les deux hommes est au programme. Obi-Wan Kenobi ne devrait compter qu’une seule saison de 4 épisodes.

«Andor» - courant de l’année 2022 sur disney+

L’autre série Star Wars de Disney+, Andor, verra Diego Luna reprendre le rôle de Cassian Andor, 5 ans avant les événements du film Rogue One. Et se concentrera sur le passé de ce membre des forces rebelles. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.

En revanche, on sait qu’une saison 2 de Andor a déjà été prévue par Disney+, avant même que la série ne soit officiellement lancée.

C’est l’acteur Stellan Skarsgard qui a confirmé la nouvelle, relayée par le site américain Collider, dans un entretien avec un site suédois. Le tournage est prévu pour l’automne 2022 «afin de limiter au maximum le temps d’attente entre les deux saisons», précise-t-il.

«The Last of Us» - courant de l’année 2022 sur HBO

Encore un projet particulièrement attendu. La chaîne américaine HBO a commandé l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us au co-créateur du jeu lui-même, Neil Druckmann, ainsi qu’à Craig Manzin, dont le travail sur la mini-série Chernobyl a été largement salué par la critique et le public. À l’heure actuelle, une seule image de la série a été dévoilée publiquement. On peut y voir les deux personnages principaux, incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, de dos.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! !"





The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!





Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

L’histoire de The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle ait ravagé la population mondiale, le 26 septembre 2013. Vingt ans plus tard, les rescapés tentent de survivre dans un monde peuplé de personnes infectés, mais également de groupes plus ou moins organisés et mal intentionnés. Dans une zone militaire de la ville de Boston, Joel, un homme de 50 ans, est chargé d’escorter et protéger une adolescente prénommée Ellie, qui pourrait être la clef pour sauver l’humanité. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.

Bonus : «Alien» - fin 2022 sur Hulu et disney+

La série Alien verra bien le jour, mais sa mise en production – prévue pour débuter au printemps – a été largement ralentie par la pandémie mondiale de coronavirus. C’est le très talentueux Noah Hawley (Legion, Fargo) qui s’est vu confier ce projet ambitieux où plusieurs thématiques abordées dans les films seront développées, notamment le développement de l’intelligence artificielle, la quête de l’immortalité, et le transhumanisme. Aux États-Unis, elle sera diffusée sur la plate-forme Hulu, propriété de Disney. On peut donc raisonnablement penser qu’elle sera lancée, en France, sur Disney+. À la fin 2022, ou en 2023.