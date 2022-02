VIDEO : une première bande-annonce pour «Jurassic World, le monde d'après»

La première bande-annonce du troisième volet de Jurassic World vient d’être dévoilée, avec les premières images de la réunion entre le casting de la saga Jurassic Park avec la nouvelle génération.

Oui, ça fait quelque chose de voir Chris Pratt et Bryce Dallas Howard donner la réplique à Jeff Goldblum, Laura Derne et Sam Neill. Tous vont se retrouver confronter au même problème : celui d’une cohabitation problématique entre les humains et les dinosaures. «Humains et dinosaures ne peuvent pas coexister. On a provoqué une catastrophe écologique», peut-on entendre dans la bande-annonce de «Jurassic World, le monde d'après». Le film est attendu en salles le 8 juin prochain.

Pour tous les fans qui se poseraient la question de savoir si cette deuxième trilogie marquera un point final à l’univers de Jurassic, la réponse est : probablement pas. Si «Jurassic World, le monde d'après» viendra mettre un terme à l’histoire d’Owen (Chris Pratt) et Claire (Bryce Dallas Howard), le producteur Frank Marshall regarde déjà vers l’avenir de la franchise, sans plus de précisions.

«Le Monde d’Après va conclure cette trilogie, mais nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous allons nous asseoir et penser à l'avenir. Nous avons cette merveilleuse série, Jurassic World : La Colo du Crétacé sur Netflix. Nous voulons évidemment faire des films de qualité, de bons films avec une grande histoire, de grands scénaristes et réalisateurs, mais nous cherchons certainement à faire plus dans l'univers de Jurassic», a-t-il récemment déclaré.