Ben Affleck et Ana de Armas réunis au générique du film «Deep Water»

Le film «Deep Water» vient de dévoiler un teaser très sensuel dans lequel les téléspectateurs retrouvent Ben Affleck et Ana de Armas au cœur d’une relation toxique.

Adaptation du roman éponyme de Patricia Highsmith publié en 1957, Deep Water est un thriller psychologique et érotique centré sur le couple formé par Vic et Melinda Van Allen. Quand ils comprennent que leur mariage est voué à l’échec, et ne souhaitant pas s’imposer un divorce compliqué, Vic accepte que Melinda enchaîne les aventures à condition que leur famille reste unie. Mais rapidement, Vic se retrouve incapable de maîtriser sa jalousie. Le couple se retrouve à se livrer une guerre psychologique qui menace d’emporter tous ceux qui s’y trouvent mêlés.

En couple pendant un an avant leur séparation en janvier 2021, Ben Affleck – qui est de nouveau aujourd’hui uni à Jennifer Lopez – et Ana de Armas se retrouvent l’affiche de ce thriller sur la toxicité des relations amoureuses, et leurs conséquences sur l’entourage. Le casting est complété par Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn Wittrock, ou encore Kristen Connolly. Deep Water sera accessible en France le 18 mars prochain sur Amazon Prime Video.