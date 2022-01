Gone Girl : comment Ben Affleck a personnellement recruté Emily Ratajkowski

C’est dans le film de David Fincher, «Gone Girl» (2014), qu’Emily Ratajkowski a fait ses premiers pas au cinéma. Un rôle obtenu grâce à l’intervention de Ben Affleck.

Avant d’incarner le personnage d’Andie Hardy, l’élève et la maîtresse de Nick Dunne – interprété par Ben Affleck – Emily Ratajkowski avait acquis une renommée internationale pour son apparition dans le clip de Blurred Lines, le tube controversé de Robin Thicke dans lequel elle dansait seins nus. Quelques temps après, la jeune femme de 23 ans faisait la Une de tous les magazines et cumulait des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

C’est au cours d’une conversation entre David Fincher et Ben Affleck à propos de la maîtresse du personnage principal de Gone Girl, et de la nécessité qu’elle puisse autant susciter le rejet chez les femmes qu’un dilemme moral pour les hommes, que l’acteur proposera le nom d’Emily Ratajkowski. Une suggestion acceptée par David Fincher.

Dans le film, Ben Affleck et Emily Ratajkowski partagent une scène particulièrement torride dans laquelle le corps sculptural de la jeune femme est mis en valeur. Une séquence qui avait à l’époque fait réagir Jennifer Garner, qui était alors l’épouse du comédien. «Il m'a dit qu'on ne lui avait parlé que des seins de la fille du clip Blurred lines qui, puisque nous en parlons, sont naturels et fabuleux», avait-elle lâché à la télévision américaine à propos de la fascination des médias pour la poitrine d’Emily Ratajkowski.

Ben Affleck a été, lui aussi, filmé nu pour une scène très courte où il sort de sa douche. «Il m'a dit ‘David Fincher m'a demandé de sortir d'une douche’, et moi j'ai dit : ‘Oh cool, j'espère qu'il a filmé avec un grand-angle !’», s’amusait Jennifer Garner en faisant référence à la générosité de son ancien époux.