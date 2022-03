James Bond : l'intégralité des films disponibles sur myCANAL à partir du 7 avril

Ils sont tous là ! À partir du 7 avril prochain, l’intégralité des 26 films de James Bond seront disponibles aux abonnés de myCANAL, et diffusés sur la chaîne Canal+ Grand Écran.

Mieux encore, ils seront accessibles en qualité d’image 4K, ce qui permettra de revivre les aventures de tous les acteurs qui ont incarné le célèbre agent secret au service de sa Majesté – Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, ou encore Daniel Craig – dans le confort le plus absolu.

Cette programmation spéciale proposée par Canal+ se fait dans le cadre de l’arrivée de Mourir peut attendre dans le catalogue de la chaîne cryptée, qui sera à découvrir dès le 16 avril en exclusivité sur Canal+ et myCANAL. Soit seulement six mois après sa sortie en salles, ce qui correspond à la nouvelle chronologie des médias. Et franchement, quel bonheur pour les téléspectateurs de pouvoir profiter de ce film réalisé par Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Léa Sédoux, et Rami Malek dans les rôles principaux.

En amont de la diffusion de Mourir peut attendre – histoire de marquer le coup – les abonnés pourront vivre le 15 avril un marathon James Bond avec la diffusion en clair du documentaire Daniel Craig, le méchant devenu Bond, suivi des quatre films dans lesquels l’acteur apparaît : Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall, et Spectre.

Sur Canal+ Grand Écran, c’est l’intégralité des 26 films qui seront diffusés à l’antenne entre le 7 et le 10 avril. Tous seront bien évidemment disponibles à la demande sur myCANAL.