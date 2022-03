Dave : le chanteur revient sur le terrible accident qui l'avait plongé dans le coma

Le 25 janvier dernier, le chanteur Dave avait fait une lourde chute dans ses escaliers. Blessé au dos et à la tête, il avait été conduit à l’hôpital militaire de Percy, près de Paris, où il était resté dans le coma pendant «quatre ou cinq jour» à cause d’une hémorragie cérébrale. Dans une interview publiée ce jeudi 24 mars par Paris Match il raconte son calvaire.

Opéré, puis gardé en observation pendant quinze jours à Percy, le chanteur avait ensuite été transféré à l’hôpital des Invalides, à Paris, où il a petit à petit pris conscience des conséquences à long terme de son accident. «Le plus terrible, c’est que j’ai perdu le goût et l’odorat, s’est-il désolé. Or manger constitue un de mes passe-temps favoris. C’est un véritable drame.»

De retour à son domicile le 25 février dernier, l’interprète de «Du côté de chez Swann» avait pris quelques semaines pour se reposer. «Ils m’ont laissé deux semaines tranquille et, depuis le 7 mars, je retourne chaque jour à l’hôpital : ergothérapie, orthophonie, kinésithérapie, je vois même un psychologue !», s'est-il exclamé. «Je n’ai pas le droit de conduire pendant les six prochains mois. À part ça, je vais très bien», a-t-il précisé.

Le mari de Dave, Patrick Loiseau, également interviewé par Paris Match, a expliqué que Dave était tombé dans leur maison du 16e arrondissement de Paris aux alentours de 16 h ce jour de janvier. «Je n’ai pas compris pourquoi, mais Dave a eu le besoin soudain de faire une machine pour laver un jean», a-t-il raconté.

Alors que son époux montait au premier étage avec le linge humide, il a «entendu un bruit sourd» : «Je suis allé dans le salon. Il était là, étendu au sol, inerte. J’ai cru qu’il était mort», a-t-il poursuivi. Choqué, le parolier a d'abord appelé un ami. «Il a prévenu les gardiens, qui ont contacté le Samu. Les pompiers sont arrivés en quinze minutes», explique-t-il, s’inquiétant sur le moment surtout du fait que la tête du chanteur avait «heurté le sol».

un pronostic vital incertain

«Quand il a émis des grognements, j'ai compris qu'il vivait», dit-il. «En début de soirée, quand je contacte le service de réanimation, on m'annonce froidement : 'Votre mari a fait deux crises d'épilepsie pendant son transfert. Il est tombé dans le coma, son état se détériore, on ne sait pas encore si on va pouvoir le sauver». «Il avait subi un tel trauma crânien que son pronostic était incertain», a ajouté Patrick Loiseau qui fait aussi savoir que deux vertèbres étaient brisées.

Dave avait dû annuler tous ses engagements du fait de cet accident. L'interprète de «Vanina», avait plusieurs dates prévues en février et mars dans le nord de la France. «Fin avril je monterai sur scène», a-t-il affirmé toujours dans son entretien pour Paris Match. «Je pense que je connais encore mes chansons. Je n’ai pas essayé parce que ma voix est un poil voilée. Mais pour moi, être sur scène, c’est le nirvana», s'est-il enthousiasmé.