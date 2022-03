La gifle de Will Smith dope les ventes du spectacle de Chris Rock

A quelque chose malheur est bon. Après avoir été giflé en direct par l’acteur Will Smith lors de la 94e cérémonie des Oscars dimanche, l’humoriste Chris Rock voit les ventes de son spectacle grimper en flèche.

Un effet inattendu mais bien réel. Alors que l’humoriste sera sur scène cette semaine à Boston et s’apprête à lancer une tournée mondiale début avril, qui passera notamment par une trentaine de villes aux Etats-Unis, son spectacle connaît un véritable succès sur les plates-formes de vente de billets en ligne, a rapporté le magazine Variety.

Une envolée des ventes et des prix

La plate-forme TickPick, citée par le magazine américain, a rapporté avoir vendu plus de billets pour la tournée du comédien la nuit dernière qu'au cours du mois passé. Une bonne nouvelle pour l’humoriste reconnu de la scène américaine, après sa blague douteuse sur la coupe de Jada Pinkett Smith, atteinte d’une maladie qui provoque la chute des cheveux, qui avait provoqué le courroux de Will Smith, monté sur scène en plein direct pour lui asséner une gifle. Un geste violent auquel Chris Rock a réagi avec stoïcisme, précisant que «c'était une blague», et pour lequel il n’a d’ailleurs pas porté plainte.

Une situation qui a titillé la curiosité des spectateurs bien décidés à aller voir l’humoriste en live et à rire de tout. Un engouement qui a également fait monter le prix des places. Toujours selon TickPick, le prix des billets a grimpé depuis l'incident. Et il a plus que quadruplé puisque la plate-forme précise que le prix minimum est passé de 46 dollars le billet le 18 mars, soit 41 euros, à un minimum de 341 dollars, soit près de 310 euros, depuis le coup de sang de Will Smith.

Chris Rock n’est évidemment pas un inconnu de la scène américaine. Humoriste reconnu, passé également par le cinéma, il évolue sur les planches depuis une trentaine d’année avec succès. L’épisode malheureux de dimanche, qui n’a pas dû être le moment le plus agréable de sa carrière, pourrait bien finalement jouer en sa faveur. De son côté, Will Smith a finalement présenté des excuses publiques à l'humoriste dans un long message partagé sur son compte Instagram. L'Académie des Oscars a, quant à elle, annoncé hier soir ouvrir une enquête afin d'évaluer les suites à donner à cet incident.