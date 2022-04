Disneyland Paris : retour en images sur 30 ans de magie

Le 12 avril 2022, le célèbre parc d'attractions de Chessy (Seine et Marne) fêtera officiellement son 30e anniversaire, l'occasion de tourner les pages de l'album photo de la première destination touristique européenne.

12 avril 1992 - ouverture officielle

© Disneyland Paris

Après près de 4 ans de travaux, le plus grand parc de loisirs d'Europe a ouvert ses portes au public peu après 8h00, une heure avant l'horaire prévu. Cette mesure a été prise pour faciliter l'accès au parc face à l'affluence des visiteurs. A l'époque, la capacité maximum quotidienne du parc était de l'ordre de 60.000 visiteurs.

12 avril 1993 - 1er anniversaire

© Disneyland ParisL

Le château de la Belle au Bois Dormant a été redécoré façon gâteau d'anniversaire afin que Disneyland Paris puisse souffler sa première bougie. Le parc a réussi à accueillir 11 millions de visiteurs en un an, devenant ainsi le site touristique le plus populaire de France.

30 juillet 1993 - inauguration d'indiana jones et le temple du péril

© Disneyland Paris

Frissons garantis pour le public avec cette nouvelle attraction dédiée à Indiana Jones, le célèbre personnage de fiction créé par George Lucas et Steven Spielberg. A bord de wagonnets de mine, les visiteurs plongent dans les ruines d'un temple, revivant ainsi une des scènes mythiques du film «Indiana Jones et le Temple maudit», sorti en 1984. Au total en 1993, ce sont sept nouvelles attractions qui furent ajoutées au parc de loisirs originel.

31 mai 1995 - inauguration de space mountain : de la terre à la lune

© Disneyland Paris

Inspirée de l'œuvre de Jules Verne, cette montagne russe simule un voyage dans l'espace intersidéral à destination de la Lune. Dès son ouverture, Space Mountain est devenue l'une des attractions phare du parc de loisirs francilien. Elle a permis à Disneyland Paris d'augmenter sensiblement sa fréquentation cette année-là pour atteindre les 10,7 millions de visiteurs.

12 avril 1997 - 5e anniversaire

© Disneyland Paris

Pour les 5 ans de Disneyland Paris, le château a été temporairement redécoré façon carnaval en l'honneur du film d'animation «Le Bossu de Notre-Dame», sorti l'année précédente avec succès par les studios Disney. Le parc a atteint le chiffre record de 12,6 millions de visiteurs pour l'année 1997.

16 mars 2002 - ouverture du parc walt disney studios

© Disneyland Paris

Dédié au cinéma, le parc à thèmes Walt Disney Studios a été inauguré le 16 mars, à l'occasion du 10e anniversaire du parc de loisirs. Sur la photo, à droite de Mickey se tiennent successivement : Roy Disney, le neveu du fondateur Walt Disney, Michael Eisner, le PDG de Walt Disney et Jay Rasulo, PDG d'Euro Disney. En 2001, ce sont 13,1 millions de visiteurs qui ont été accueillis à Disneyland Paris.

9 avril 2005 - ouverture de space mountain : mission 2

© Cathy DUBUISSON / Disneyland Paris

Il s'agit d'une nouvelle version de Space Mountain, l'une des attractions emblématiques du parc de loisirs. En 2005, la fréquentation de Disneyland Paris est restée stable avec 10,2 millions de visiteurs.

8 avril 2006 - inauguration de buzz lightyear laser blast

© Disney Pixar

Inspirée de l'univers de Buzz l'Eclair, personnage du film d'animation des studios Pixar «Toy Story», cette nouvelle attraction interactive embarque les visiteurs à bord de véhicules de l'espace biplace guidés par un joystick et équipés de deux pistolets laser, dans la lutte contre l'empereur Zurg. En 2006, Disneyland Paris a capté près de 12,8 millions de visiteurs, dont 42% de Français.

2007 - 15e anniversaire

© Disneyland Paris

Spécialement créée pour fêter les 15 ans du célèbre complexe de loisirs, la Parade des rêves Disney a été présentée le 31 mars 2007 pour la première fois. Afin de renforcer son attractivité, Disneyland Paris a ajouté cette année-là plusieurs nouveautés qui deviendront des classiques par la suite, telles que Cars Quatre Roues Rallye ou Crush's Coaster, inspirées des films des studios Pixar. Le plus grand parc de loisirs européen a connu une fréquentation record en 2007, attirant 14,5 millions de fans.

5 avril 2008 - inauguration de la tour de la terreur

© Disneyland Paris

Ouverte en réalité au public fin décembre 2007, cette attraction qui est inspirée de la célèbre série télé «La Quatrième Dimension» est destinée aux amateurs de sensations fortes. Elle propose au public de faire une chute vertigineuse de treize étages à bord d'ascenseurs d'un hôtel délabré où la vie se serait arrêtée en 1939. D'une hauteur de plus de 50 m, la Tour de la Terreur est visible à 7 km à la ronde et est devenue un emblème des Walt Disney Studios. Elle a contribué en partie à l'accroissement de la fréquentation de la première destination touristique en Europe en 2008, avec 15,3 millions de visiteurs.

2009 - célébration de la fête magique de mickey

© Disneyland Paris

En 2009, 15,4 millions de personnes ont été séduites par la magie de Disneyland Paris.

17 août 2010 - ouverture de Toy story playland

© Disneyland Paris

Inspiré de l'univers de «Toy Story», films à succès des studios Disney/Pixar, ce nouvel espace est composé de trois nouvelles attractions, à savoir RC Racer, Toy Soldiers Parachute Drop et Slinky Dog Zigzag Spin auxquelles s'ajoute une boutique baptisée Barrel Of Monkeys.

2011 - célébration du festival des moments magiques disney

© Disneyland Paris

Nouveau record de fréquentation pour Disneyland Paris. En 2011, 15,7 millions de visiteurs, dont la moitié de Français, se sont pressés dans ses allées pour s'amuser dans ses différents manèges et attractions.

2012 - 20e anniversaire

© yannpiriou.com / Disneyland Paris

En 20 ans, le numéro un européen des parcs d'attraction a capté plus de 265 millions de touristes. Pour fêter son anniversaire, Disneyland Paris s'est offert un nouveau record de fréquentation, accueillant 16 millions de visiteurs en 2012.

10 juillet 2014 - ouverture de l'attraction ratatouille

© Disneyland Paris

Baptisée de son nom complet «Ratatouille : l'aventure totalement toquée de Rémy», cette attraction phare qui est implantée dans le Walt Disney Studios reprend le thème du film d'animation des studios Pixar, Ratatouille. Combinant innovations technologiques et effets spéciaux, elle propose au public de suivre les tribulations de Rémy, le petit rongeur gourmet dans une aventure multisensorielle conçue dans un décor surdimensionné.

16 décembre 2015 - première soirée star wars

© Disneyland Paris

A l'occasion de la sortie en salles de «Star Wars : Le Réveil de la Force», les personnages de la saga ont pris possession de Discoveryland pour une soirée exceptionnelle.

janvier 2017 - lancement de la première saison star wars

© Bertrand GUAY / AFP

Star Wars a pris possession du parc Disneyland Paris avec «Star Wars : La Saison de la Force» en proposant jusqu'à la fin mars, plusieurs rendez-vous et animations réunissant tous les héros de la mythique saga, dont un spectacle son et lumière.

mars 2017 - lancement des festivités du 25e anniversaire

© Bertrand GUAY / AFP

Le coup d'envoi des célébrations des 25 ans du parc de loisirs a été donné le 26 mars 2017. A l'occasion de cet anniversaire, Disneyland Paris a fait peau neuve en renouvelant ses spectacles ainsi que ses attractions telles que Space Mountain (rebaptisée Hyperspace Mountain) ou Star Tours. Le parc a accueilli plus de 320 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1992.

juin 2018 - première saison dédiée aux héros marvel

© yannpiriou.fr / Disneyland Paris

Intitulé «L'été des Super-Héros Marvel», cet événement qui a été lancé le 10 juin fait la part belle à l'univers Marvel à travers plusieurs manifestations et spectacles mettant en scène les super-héros de la franchise tels que Spider-Man, Captain America ou bien encore Iron-Man.

17 juin 2021 - ouverture de cars road trip

© Cathy DUBUISSON / Disneyland Paris

Après sept mois de fermeture liée à la pandémie de Covid-19, Disneyland Paris a rouvert ses portes aux visiteurs et ceux-ci ont pu découvrir Cars Road Trip, la nouvelle attraction du parc Walt Disney Studios, basée sur la saga à succès Cars des studios Pixar.

mars 2022 - 30e anniversaire

© yannpiriou.com / Disneyland Paris

A partir du 6 mars, les festivités du 30e anniversaire de Disneyland Paris ont été lancées. Parmi celles-ci figure un spectacle son et lumière époustouflant intitulé Disney D-Light, qui illumine et anime la façade du château de la Belle au Bois Dormant à la tombée de la nuit. Le clou de ce spectacle féérique est le ballet de 200 drones étincelants qui forment symboliquement le nombre 30 dans le ciel. Autre nouveauté, la styliste Stella McCartney a relooké Minnie Mouse en lui offrant son premier tailleur pantalon. Les parcs floraux ont été également revisités ainsi que le spectacle de la place centrale et les costumes de Mickey et ses amis.

Depuis son ouverture, Disneyland Paris a accueilli 375 millions de visiteurs.