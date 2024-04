Disneyland Paris : changement de nom, nouvelles zones… Découvrez les dernières annonces du parc d’attraction

Pour marquer le 32e anniversaire de Disneyland Paris, une conférence de presse s'est tenue le vendredi 12 avril, réunissant près de 1.000 fans et employés, pour révéler les nouveautés à venir dans le parc d'attractions.

Les Walt Disney Studios vont changer de nom

Le deuxième parc, initialement conçu pour plonger les visiteurs dans les coulisses de l'industrie du cinéma, de l'animation et de la télévision, va bientôt faire l'objet d'une transformation majeure. Après 22 ans d'existence, il changera de nom pour devenir Disney Adventure World en 2025, dans le cadre d'un vaste projet de rénovation évalué à 2 milliards d'euros. Une évolution qui vise à donner une nouvelle identité au parc et à offrir aux visiteurs une expérience inédite, mettant en valeur les grandes franchises de Disney à travers des mondes immersifs tels que Worlds of Pixar et Marvel Avengers Campus.

«Nous sommes ravis de dévoiler une nouvelle vision créative qui va donner un tout autre aspect à notre second parc. Les visiteurs vivront une expérience inédite qui célèbre la magie et l’émotion de nos plus grandes franchises en plongeant dans de nouveaux mondes plus vrais que nature» a déclaré Natacha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris.

Une nouvelle entrée pour le parc

Dans le cadre de ces changements, une nouvelle entrée, baptisée World Premiere, sera inaugurée au printemps 2025, rendant hommage à l'industrie du divertissement et aux grands cinémas de Hollywood. Cette zone centrale mettra en avant des spectacles célébrant les histoires de Disney et Pixar, dans un environnement inspiré de Broadway.

Une attraction «Raiponce»

Les visiteurs pourront se promener le long d'une allée centrale verdoyante avec des jardins à thème. En parcourant ce lieu, ils pourront notamment trouver «Raiponce Tangled Spin», basé sur le célèbre film d'animation des Studios Disney «Raiponce».

«Cette attraction familiale invitera les visiteurs à virevolter au beau milieu d’un décor rendant hommage à la fameuse scène des lanternes», a expliqué le Parc dans un communiqué.

Un nouveau quartier

En sortant du bâtiment, les visiteurs se trouveront au cœur de World Premiere Plaza, où se succéderont des spectacles mettant en avant les histoires Disney et Pixar. Les équipes de Walt Disney Imagineering Paris travaillent déjà à transformer l’ancien cœur du parc en un univers inspiré des théâtres du West End et de Broadway. À la nuit tombée, le quartier tout entier s'illuminera.

«World of Frozen», le royaume de La Reine des neiges

Le tout nouveau monde World of Frozen, consacré à l'univers d’Arendelle, ouvrira bientôt ses portes à côté de ceux de Marvel et de Pixar, probablement à l’été 2025. Aucune date officielle d'inauguration n'a encore été annoncée, mais les premiers bâtiments sont en train d'être construits. Un univers immersif bordé par Adventure Bay, un lac de 70.000 m3, entouré de belles rives aménagées et de la promenade centrale, qui reliera les nouveaux univers thématiques qui prendront vie tout autour.

Au-delà de son apparence impressionnante, Adventure Bay est conçu pour devenir une destination de divertissement complète. Le plan d'eau sera doté des dernières technologies pour proposer des spectacles aquatiques spectaculaires, incluant des fontaines, de la musique, des lumières et des effets spéciaux.

Des nouveaux spectacles

Bientôt, deux nouveautés seront offertes au public, incluant un spectacle musical impressionnant intitulé «Alice et la Reine de Cœur : Retour au Pays des Merveilles», qui sera lancé au printemps. À partir du 25 mai, les personnages d'Alice, de la Reine de Cœur et d'autres feront leur retour au Pays des Merveilles pour un tout nouveau spectacle excentrique au Parc Walt Disney Studios.

À compter de la fin de l'année 2024 et jusqu'au printemps 2025, Avengers Campus proposera chaque soir une nouvelle animation sur le bâtiment de la Worldwide Engineering Brigade. Cette expérience immersive combinera des projections, de la musique et des effets spéciaux pour raconter une toute nouvelle histoire mettant en vedette certains des super-héros Marvel, y compris certains qui feront leur première apparition à Disneyland Paris.

Coup de neuf pour Disney Village

La plupart des magasins existants seront progressivement rénovés pour offrir de nouvelles expériences uniques à Disney Village. D'ici la fin de l'année, deux nouveaux types de boutiques Disney seront introduits, dont une boutique «lifestyle» mettant l'accent sur la mode, les bijoux, les accessoires et certaines collaborations.

L'autre boutique plaira aux passionnés de décoration intérieure en proposant des produits liés à la maison et des objets de collection Disney. Plus tard, le Disney Store actuel fera l'objet d'une refonte. Bien que ce projet soit encore à l'étude, la future boutique devrait proposer les plus grandes franchises Disney sous un même toit. Une partie de la boutique sera même réservée à des gammes de produits éphémères, en lien avec les saisons célébrées à Disneyland ou les dernières sorties de films Disney.

Une offre hôtelière qui évolue

Les bungalows du Disney Davy Crockett Ranch seront progressivement rénovés à partir de cette année, mettant en avant les personnages emblématiques de l'univers Disney en ce qui concerne l'hébergement.