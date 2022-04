Emily in Paris : Lucien Laviscount promu acteur régulier dans la saison 3

Lucien Laviscount, qui a joué Alfie, amoureux d'Emily (Lily Collins) dans la saison 2 d'Emily in Paris, sera de retour la saison prochaine, où il a même été promu acteur régulier.

L'annonce a été faite au Paley Fest, rapporte ce lundi Deadline. [Attention spoilers]

Au cours de la saison 2 d’Emily in Paris, Alfie et Emily se sont rencontrés en cours de français et leur amitié s'est transformée en une relation amoureuse.

La saison 2 s'est terminée avec le retour d'Alfie au Royaume-Uni, et Emily sur le point de révéler ses vrais sentiments à Gabriel (Lucas Bravo), avant qu’elle ne découvre que Camille était de nouveau avec ce dernier…

Révélé au grand public grâce à la série Emily in Paris, Lucien Laviscount n’a donc finalement pas dit son dernier mot… Une nouvelle qui ravira les fans de la série de Darren Starr, qui n’ont désormais d’yeux que pour le jeune homme au physique avantageux.

Âgé de 29 ans, Lucien Laviscount a d’abord été mannequin avant de se lancer dans une carrière d'acteur. Il a notamment joué dans «Scream Queens» (2015), mais c'est au côté de Lily Collins qu'il s'est fait connaître d'un plus large public.

Pour mémoire, Netflix a confirmé en janvier dernier la commande d’une saison 3 et d’une saison 4 de la série qui suit une jeune Américaine fraîchement débarquée en France. Pour l'instant, les tournages n'ont pas encore commencé, ce qui donne le temps à Lucien Laviscount de prendre la pose devant les photographes, comme il y a quelques jours à l'occasion de sa venue à Cannes.