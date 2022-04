Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : découvrez les somptueuses photos officielles

Ce samedi 9 avril, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont mariés. Après deux ans de relation, le couple s'est dit «oui» dans le cadre luxueux du domaine en bord de mer à 100 millions de dollars de la famille Peltz, à Palm Beach, en Floride.

Fils aîné de David et Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, 23 ans a épousé Nicola, actrice de 27 ans surtout connue pour avoir joué dans «Bates Motel» et «Transformers : Age of Extinction», mais aussi pour être la fille du milliardaire Nelson Peltz.

Les deux familles ont dépensé sans compter pour rendre le jour de leur union inoubliable. British Vogue avait l'exclusivité sur les photos de mariage et a commencé à les partager dimanche soir, mettant en avant la robe Valentino de Peltz et le costume Dior de Beckham, ainsi que Brooklyn avec son père et ses frères.

Selon TMZ, les jeunes frères de Brooklyn, Romeo, 19 ans, et Cruz, 17 ans, étaient ses témoins, tandis que sa sœur, Harper, 10 ans, était une demoiselle d'honneur. Quant à Nicola, sa grand-mère était sa demoiselle d'honneur et son frère Brad était son homme d'honneur.

Les célébrités présentes comprenaient les membres du groupe Spice Girls - Mel B et Mel C - croit savoir le Daily Mail.



Étaient également conviés selon TMZ, Serena Williams, Eva Longoria, Gigi Hadid, Gordon Ramsay, Rachel Zoe, Elizabeth Hurley, Jonathan Cheban et Nicole Richie, mais aussi Tom Brady et Gisele Bündchen.



Le Mirror avait rapporté que Snoop Dogg serait DJ à la réception, et que ce serait le célèbre chef Thierry Isambert, connu pour avoir été le cuisinier du président Clinton, qui organiserait le banquet de mariage.

«Il y a deux semaines, j'ai demandé à mon âme sœur de m'épouser et elle a dit oui, je suis l'homme le plus chanceux du monde», avait écrit Brooklyn Beckham dans un message posté sur les réseaux sociaux. «Je promets d'être le meilleur mari et le meilleur papa un jour. Je t'aime bébé», avait-il ajouté.

Nicola avait répondu : «Tu as fait de moi la fille la plus chanceuse du monde. J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés. Ton amour est le cadeau le plus précieux.» Malgré tout, et eu égard à l'immense fortune de leur parents respectifs, un contrat de mariage avec séparation des biens aurait été établi.

Selon toutes vraisemblances, les deux amoureux devraient donc partager le fruit de la vente de leurs photos de mariage. Un petit bonus parmi d'autres, puisqu'en plus des festivités - pardonnez du peu, estimées à cinq millions de dollars par la presse people - les deux jeunes gens ont été couverts de cadeaux plus onéreux les uns que les autres. L'heureux papa et ancien footballeur David Beckham a notamment offert aux deux jeunes mariés une Jaguar XK140 de 1954 entièrement restaurée. Un véhicule d'exception qui vaudrait l'équivalent d'environ 500.000 dollars.