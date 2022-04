Ed Sheeran : la folle virée du chanteur dans un bar à Birmingham

Le chanteur Ed Sheeran s’est rendu sans agent de sécurité dans un pub de Birmingham pour festoyer joyeusement avec les habitués et leur servir des bières.

Dimanche soir, l’interprète de Shape of you s’est en effet rendu au Roost à Small Heath, en compagnie du rappeur Jaykae.

Des images de la star jouant au billard, buvant des pintes et même tirant des bières ou encore chantant à tue-tête No Games de Serani au milieu des clients anonymes ont circulé sur les réseaux sociaux.

«C'était un dimanche de folie», a tweeté le patron du pub après ‘avoir rencontré le plus grand artiste de la planète !’»

«Tout d’un coup, le gars entre et tout le monde commence à se demander ‘est-ce que c’est Ed Sheeran?’, tout en se disant ‘sûrement pas’. On ne comprenait pas ce qu’une superstar comme lui ferait dans un pub comme ici. Mais il était brillant, vraiment décontracté, et il se mêlait aux clients. C’était juste un gentleman. Vraiment les pieds sur terre et rigolant bien. Vous pouvez voir sur les images qu’il passait un excellent moment, il a même fait une partie de billard, puis je l’ai invité derrière le bar. Je lui ai demandé s’il voulait essayer et il a commencé à tirer une bière. C’était complètement surréaliste. Il a même lâché qu’il ne travaillait pas gratuitement et que je devais le payer», a poursuivi le patron, «encore sous le choc».

What a crazy day/night Sunday was! @Jaykae10 was fully behind everyone in the pub that night meeting the biggest artist on the planet! A massive thank you for not only Sunday but for all the backing with previous events(World Cup 2018)



Maybe be something in the Summer? pic.twitter.com/aGccU3OEJG

— The Roost (@TheRoostBCFC) April 12, 2022