Killing Eve : avez-vous reconnu cette autre actrice française dans la saison 4 ?

Camille Cottin n'était pas la seule actrice française au casting de la quatrième et dernière saison de la série britannique Killing Eve, dont l'intégralité est désormais disponible sur MyCanal.

Marie-Sophie Ferdane fait en effet partie de la distribution des épisodes 6, 7 et 8. La pensionnaire de la Comédie-Française de 2007 à 2013 avait été notamment avant cela au casting de la mini-série Philharmonia, mais aussi du film Je ne suis pas un homme facile, ou encore dans Meurtre en trois actes et Les sauvages.

Chevalière de l'ordre des Arts et des Lettres en 2014, Marie-Sophie Ferdane a également été primée au Festival des créations télévisuelles de Luchon en 2015, où elle a reçu le Prix d'interprétation féminine pour Les Heures souterraines. Aux côtés de Sandra Oh et Jodie Comer dans Killing Eve, elle campe une redoutable tueuse baptisée Gunn.

Attention spoilers. Chargée d’éliminer Villanelle (Jodie Comer), la jeune femme semble volontairement manquer sa mission. «Je pense que c'est parce qu'elle reconnaît quelque chose en Villanelle. Elles sont à peu près les mêmes et ce que nous savons de Gunn, c'est qu'elle n'aime pas les gens, mais elle peut reconnaître quelque chose de spécial en Villanelle. Gunn travaille pour Hélène (Camille Cottin), elle a besoin d'Hélène car Hélène lui a donné une île et elle veut vivre seule sur cette île avec ses animaux. [Mais] quand Hélène lui demande de tuer Villanelle, c'est différent parce qu'elle sait qui elle est», a expliqué l’actrice dans une interview pour TV Insider.

La séquence de la bagarre avec la charismatique héroïne lui a beaucoup plue.

«C'était fou parce que nous avions beaucoup de temps pour les répétitions et c'était dans un bel endroit dans les forêts, a-t-elle raconté. Nous avons eu du soleil, ce qui n'est pas tous les jours, et la bagarre a été folle car elles sont de forces égales. Le même genre de force. Il ne peut donc y avoir ni gagnante ni perdante. Ce qui était un jeu de tueur se termine comme un jeu de plaisir et elles découvrent [ce] plaisir de se battre ensemble. C'était donc fou, et j'ai adoré faire ça avec Jodie et la réalisatrice, Emily [Atef]… Nous avons fait la plupart des combats nous-mêmes», a-t-elle confié.