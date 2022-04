Game of Thrones : Maisie Williams se confie sur l'influence de la série sur son adolescence

Dans un entretien accordé à la version britannique de GQ, Maisie Williams est revenue sur le rôle d’Arya Stark qu’elle jouait dans «Game of Thrones», et la relation difficile qu’elle entretenait avec ce personnage pendant son adolescence.

Maisie Williams était âgée de 12 ans en 2009 quand elle s’est vu confier le rôle dans ce qui allait devenir la série la plus populaire de l’histoire de la télévision. Une expérience très particulière pour une jeune fille qui entre dans la puberté, et dont le corps s’apprête à évoluer. Maisie Williams se souvient notamment du jour où on lui a proposé de porter un soutien-gorge pour la première fois. Un moment de rupture entre la femme qu’elle devenait, et l’image de garçon manqué de son personnage.

«Je pense que lorsque j'ai commencé à devenir une femme, j'en voulais à Arya parce que je ne pouvais pas exprimer qui je devenais. Et puis j'en voulais aussi à mon corps, parce qu'il n'était pas aligné avec cet aspect de moi que le monde célébrait», confie-t-elle.

À la question de savoir s’il y a une chose qu’elle regrette en particulier de cette époque, Maisie Williams s’interroge : «Puis-je dire aucune ?». Avant de préciser : «Je ne pense pas que ce soit sain d’avoir des regrets, car j’ai adoré faire cela. Je regarde en arrière avec émotion, et j’en retire une grande fierté. Mais pourquoi je voudrais me sentir triste à propos de la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée ? Je ne veux pas associer cette expérience à un sentiment de douleur», explique-t-elle.

La jeune femme de 24 ans avoue toutefois qu’il n’a pas été aisé pour elle de devoir constamment masquer son évolution en tant que femme afin de correspondre aux attentes de son personnage. «Ils me mettaient un ruban sur la poitrine pour masquer son développement. Je ne sais pas, cela était très désagréable à vivre pendant six mois de l’année, et je me suis sentie honteuse pendant un temps», ajoute la comédienne qui est heureuse aujourd’hui de pouvoir être «plus féminine», et de pouvoir accepter librement son corps.